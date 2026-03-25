Menghapus Stigma Konsumtif: Memahami Strategi Finansial Gen Z dan Milenial di 2026

Ilustrasi(Freepik)

DI tengah dinamika hustle culture dan paparan media sosial, kecemasan finansial menjadi fenomena yang kian nyata bagi anak muda Indonesia. Pertanyaan "apakah uang saya sudah cukup?" bukan lagi sekadar urusan angka, melainkan berkaitan erat dengan stabilitas mental dan pencarian identitas.

Data terbaru menunjukkan pergeseran besar dalam cara generasi muda memandang kesejahteraan. Berdasarkan laporan 'Generasi Milenial & Gen Z Indonesia 2026' dari IDN Research Institute, kedua generasi ini mulai meninggalkan parameter kesuksesan tradisional seperti kepemilikan rumah atau tabungan jangka panjang, menuju pengelolaan keuangan yang lebih personal dan berbasis nilai.

Pergeseran Prioritas dan Realitas Ekonomi

Perubahan ini dipicu oleh realitas ekonomi yang menantang. Saat ini, hanya 29% orang Indonesia usia 25-34 tahun yang memiliki rumah akibat tingginya uang muka dan stagnasi upah.

Baca juga : Menemukan Hunian Berbasis Gaya Hidup: Strategi Baru Pencarian Properti bagi Generasi Urban

Selain itu, menyusutnya jumlah kelas menengah hingga 10 juta orang dalam kurun 2019-2024 mempertegas bahwa disiplin finansial konvensional tidak lagi menjamin mobilitas vertikal.

Fenomena ini melahirkan adaptasi baru yang disebut sebagai 'tabungan lunak' (soft saving).

Berbeda dengan Milenial (69%) yang masih memprioritaskan dana darurat tiga bulan, hanya 23% Gen Z yang melakukan hal serupa. Bukannya tidak bertanggung jawab, Gen Z cenderung memadukan tujuan pengeluaran emosional dengan kebiasaan finansial berbasis teknologi.

Baca juga : 7 Destinasi Dubai yang Cocok Buat Gen Z dan Milenial

Investasi pada Infrastruktur Emosional

Bagi anak muda Indonesia, menabung kini menjadi cara mendapatkan kendali di tengah dunia yang tak terduga. Prioritas pengeluaran pun bergeser pada aspek perawatan diri (self-care), mulai dari kesehatan mental, perawatan kulit, hingga pengalaman kolektif seperti konser.

Laporan tersebut mengidentifikasi pengeluaran ini sebagai infrastruktur emosional guna mencegah burnout. Bahkan, 49% Gen Z di perkotaan secara sengaja membatasi pengeluaran bukan sekadar untuk menabung, melainkan demi menjaga kesehatan mental atau mental cleansing.

Tren ini juga direspons oleh industri fintech. Salah satunya Elev8, broker global yang mulai memfokuskan ekosistem trading-nya untuk mengurangi beban psikologis pengguna dalam manajemen kekayaan, sehingga investasi tidak lagi terasa melelahkan secara mental.

Keseimbangan sebagai Standar Baru

Ketidakstabilan pekerjaan dan kenaikan harga kini dianggap sebagai bagian dari struktur ekonomi baru. Alih-alih mengejar pertumbuhan portofolio yang kaku, generasi muda memilih keselarasan antara kondisi finansial dan kualitas hidup.

Dalam praktiknya, ketenangan finansial dicapai melalui langkah-langkah kecil yang berkelanjutan. Penggunaan aplikasi pengatur anggaran yang interaktif (gamification) serta platform investasi cerdas menjadi instrumen utama.

Pada akhirnya, kesuksesan finansial bagi generasi milenial dan Gen Z bukan lagi soal apa yang dimiliki, melainkan bagaimana uang tersebut mampu mendukung keseimbangan hidup dan ketenangan jiwa. (Z-1)