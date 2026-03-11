Kesadaran Kesehatan Kulit Meningkat, Masyarakat Beralih ke Produk Ramah Lingkungan

Regenesis Indonesia memperkenalkan Phytomer, produk perawatan kulit berbahan biota laut.(Regenesis Indonesia)

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan kulit secara menyeluruh terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Konsumen tidak lagi hanya berfokus pada tampilan kulit yang cerah atau halus, tetapi juga mulai memahami pentingnya skin barrier sebagai fondasi utama kesehatan kulit.

Seiring berkembangnya tren tersebut, kebutuhan terhadap produk perawatan kulit yang menggunakan bahan alami, aman, dan ramah lingkungan juga semakin tinggi. Konsumen kini semakin selektif dalam memilih produk yang tidak hanya efektif, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan.

Melihat perkembangan ini, jenama perawatan kulit asal Prancis, Phytomer, resmi diperkenalkan di Indonesia oleh PT Regenesis Indonesia. Kehadiran produk ini menandai masuknya perawatan kulit berbasis marine biotechnology ke pasar profesional seperti klinik kecantikan, medispa, dan pusat wellness.

Baca juga : Masker Patch Makin Digemari, Aplikasikan dengan Tepat agar Hasil Maksimal

President Director PT Regenesis Indonesia, Emmy Noviawati, mengatakan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap kesehatan kulit mendorong permintaan akan produk berbahan alami yang aman sekaligus berkelanjutan.

“Melihat kebutuhan pasar saat ini, kami mempersiapkan produk yang autentik dan dapat menjadi jawaban bagi masyarakat yang menginginkan produk berbahan alami, tidak hanya baik untuk kesehatan kulit tetapi juga lebih ramah bagi bumi,” ujar Emmy.

Phytomer sendiri dikenal sebagai pionir dalam pengembangan skincare berbasis bioteknologi laut. Brand yang didirikan di Saint-Malo, Prancis, pada 1972 ini memanfaatkan kekayaan sumber daya laut sebagai bahan utama dalam formulasi produk perawatan kulitnya.

Baca juga : Manfaat Kolagen Bukan Hanya untuk Wajah Glowing

Salah satu bahan aktif khas yang digunakan adalah Oligomer, yaitu konsentrat air laut yang kaya mineral dan dikombinasikan dengan ekstrak alga laut. Kandungan tersebut dirancang untuk membantu memberikan nutrisi, meningkatkan hidrasi, serta mendukung proses remineralisasi kulit sehingga dapat bekerja selaras dengan kebutuhan alami kulit.

Marketing Manager PT Regenesis Indonesia, Amanda Rahim, menjelaskan bahwa pendekatan bioteknologi laut menjadi pembeda utama Phytomer dibandingkan banyak produk skincare lain yang umumnya menggunakan bahan sintetis atau ekstrak tumbuhan darat.

“Phytomer bukan sekadar produk perawatan kulit, tetapi mewakili teknologi dari bahan organik laut yang dikembangkan secara presisi dan bertanggung jawab,” kata Amanda.

Seluruh bahan aktif dan produk Phytomer dikembangkan serta diproduksi di laboratorium perusahaan di Bretagne, Prancis, dengan standar pengawasan kualitas yang ketat serta pengujian klinis berkala untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya. Formulanya juga menggunakan sekitar 95 persen bahan vegan-friendly yang berasal dari sumber alami laut.

Selain menonjolkan manfaat perawatan kulit seperti hidrasi, anti-aging, dan perbaikan tekstur kulit, produk Phytomer juga dirancang untuk menghadirkan pengalaman spa premium. Tekstur produk yang nyaman, aroma yang menenangkan, serta sensasi perawatan yang relaks menjadi bagian dari pengalaman treatment yang sering menjadi daya tarik di spa profesional.

Melalui peluncuran di Indonesia, PT Regenesis Indonesia berharap kehadiran Phytomer dapat memberikan nilai tambah bagi klinik kecantikan, medispa, dan pusat wellness di Tanah Air. Produk ini tidak hanya menawarkan efektivitas perawatan kulit, tetapi juga menghadirkan pengalaman spa autentik yang berkelas bagi pelanggan.

Seiring meningkatnya tren clean beauty, sustainability, dan experiential treatment di industri kecantikan, perusahaan optimistis perawatan kulit berbasis bioteknologi laut ini dapat menjadi salah satu pilihan yang diminati di segmen profesional spa dan klinik estetika di Indonesia. (E-3)