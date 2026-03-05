Tanda-tanda Kulit Kurang Terhidrasi dan Cara Mengatasinya Menurut Dokter

Headline
MENJAGA kesehatan kulit bukan sekadar soal estetika, melainkan menjaga fungsi perlindungan tubuh. Salah satu masalah kesehatan kulit yang paling sering diabaikan adalah kondisi kulit yang kurang terhidrasi atau dehidrasi. Menurut Dermatolog Fitria Agustina, kulit yang kekurangan cairan tidak hanya tampak tidak segar, tetapi juga lebih rentan terhadap gangguan eksternal.
Dokter Fitria menjelaskan bahwa hidrasi sangat memengaruhi fungsi lapisan kulit terluar yang disebut stratum korneum (bagian dari epidermis). Ia menganalogikan struktur kulit ini seperti susunan batu bata dan semen.
Dalam analogi ini, sel kulit atau korneosit berperan sebagai batu bata, sementara lapisan lipida berfungsi sebagai perekat atau semen. Ketika kulit mengalami dehidrasi, "semen" atau perekat tersebut berkurang, menyebabkan sel-sel kulit menjadi renggang dan mudah lepas.
Berdasarkan penjelasan dr. Fitria, berikut adalah beberapa ciri utama jika kulit Anda membutuhkan hidrasi lebih:
Kondisi kulit merefleksikan apa yang terjadi di dalam tubuh, terutama kecukupan asupan cairan dan nutrisi tubuh. Untuk mengatasi kulit dehidrasi, dr. Fitria menyarankan pendekatan holistik yang mencakup gaya hidup dan perawatan luar:
Langkah pertama adalah memperbaiki asupan air putih minimal delapan gelas sehari. Selain itu, konsumsi makanan bergizi yang rendah gula dan garam, serta memastikan tubuh mendapatkan istirahat yang cukup sangat penting untuk regenerasi kulit.
Upaya hidrasi dari luar bisa dilakukan dengan rutin menjalankan tiga tahap basic skincare, yaitu:
Dokter Fitria menekankan pentingnya memilih pelembap yang sesuai dengan jenis kulit. "Pilih moisturizer-nya yang mudah menyerap, bisa menjaga kadar air agar hidrasinya bertahan lama, dan pastinya nyaman digunakan tanpa rasa lengket," pungkasnya.
Dengan menjaga hidrasi yang tepat, skin barrier akan menjadi lebih kuat, kulit terasa lebih kenyal, dan kesehatan kulit tetap terjaga dalam jangka panjang. (Ant/H-3)
