Jelang Musim Haji, 4 Cara Melindungi Kesehatan Kulit Dari Paparan Panas Ekstrem

Ilustrasi.(Antara Foto)

MENJELANG musim ibadah Haji 2026, ribuan calon jemaah mulai disibukkan dengan berbagai persiapan fisik maupun mental. Salah satu hal yang penting ialah perlindungan kulit dari paparan panas. Perbedaan suhu yang kontras antara Indonesia dan Arab Saudi sering kali memicu masalah serius, mulai dari kulit kering, pecah-pecah, hingga iritasi berat akibat paparan sinar matahari langsung.

Medical Director Wima Aesthetic, dr. Dewi Handayani Pratiwi, menjelaskan risiko medis dari kondisi tersebut. Menurutnya, paparan suhu panas yang ekstrem dan kelembapan udara yang rendah di Tanah Suci dapat merusak lapisan pelindung alami kulit. Tanpa perlindungan yang tepat, kulit yang melepuh tentu akan mengganggu kekhusyukan ibadah.

“Jika tidak diproteksi, jemaah berisiko mengalamidehidrasi kulit parah hingga luka bakar matahari yang menyakitkan,” ungkap dr. Dewi dilansir dari keterangan resmi, Kamis (5/3).

Baca juga : Ini Tips Menjaga Kesehatan Kulit Bagi Jemaah Calon Haji

Berikut 4 cara menjaga dan melindungi kesehatan kulit dari panas ekstrem :

1. Botol Semprot Air (Spray)

Selalu bawa botol semprot kecil berisi air mineral untuk membasahi wajah dan kulit tangan saat suhu udara mencapai puncaknya. Ini adalah langkah pertolongan pertama untuk menurunkan suhu permukaan kulit secara instan.

2. Payung dan Kacamata Hitam

Paparan sinar UV yang menyengat di Arab Saudi dapat merusak jaringan kulit dan kornea mata. Payung dengan lapisan anti-UV sangat disarankan untuk digunakan selama perjalanan di siang hari untuk menghindari kontak langsung dengan matahari.

3. Masker dan Lip Balm

Udara kering di Tanah Suci sangat cepat menyerap kelembapan alami bibir. Menggunakan masker saat di luar ruangan dan rutin mengaplikasikan pelembap bibir akan mencegah bibir pecah-pecah hingga berdarah.

Baca juga : BP Haji Bertemu Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi Bahas Persiapan Haji 2025-2026

4. Paket Perawatan Kulit Khusus Haji dan Umrah

Ini adalah poin yang paling krusial. Namun, jemaah tidak bisa sembarangan menggunakan produk perawatan kulit. Saat sedang dalam keadaan ihram, jemaah dilarang menggunakan produk yang mengandung wewangian (parfum) dan alkohol.

Memahami kebutuhan tersebut, Wima Aesthetic menghadirkan Paket Perlindungan Kulit Haji & Umrah yang dirancang khusus untuk menemani setiap langkah ibadah jemaah. Produk ini menjadi solusi praktis karena diformulasikan sesuai syariat namun tetap efektif menghadapi cuaca ekstrem.

“Kami memformulasikan rangkaian ini tanpa parfum dan tanpa alkohol agar jemaah bisa merawat kulit secara medisdengan tenang tanpa melanggar aturan saat berihram,” tegas dr. Dewi.

Dalam paket perlindungan dari Wima Aesthetic, terdapat tiga produk unggulan untuk jemaah haji yaitu Safa Facial Wash, Mina Moisturizer, dan Arofah UV Compact.

Satu hal yang membuat produk dari Wima Aesthetic ini unggul ialah formulasi Fragrance Free dan Alcohol Free. Artinya, jemaah tidak perlu khawatir akan melanggar larangan ihram saat menggunakannya. Produk ini juga sudah teruji secara klinis dengan nomor BPOM NKIT260000141 dan mengantongi sertifikat Halal Indonesia. (H-4)