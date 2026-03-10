Perkenalkan Konsep Longevity dalam Perawatan Estetika dan Rejuvenasi

Ilustrasi(Dok Plasthetic Clinic )

PENDEKATAN dalam dunia estetika terus mengalami evolusi. Jika sebelumnya perawatan kecantikan lebih berfokus pada tindakan kosmetik di permukaan kulit, kini tren mulai bergeser menuju pendekatan yang lebih menyeluruh dengan mempertimbangkan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Perubahan pendekatan ini menjadi salah satu sorotan dalam acara bertajuk “Longevity: The New Era of Aesthetic & Rejuvenation Care” yang diselenggarakan oleh Plasthetic Clinic di Ballroom Cipta Sari, Plasthetic Clinic Benhil, Jakarta, Selasa (10/3).

Founder dan Owner Plasthetic Clinic, dr. Vania Aramita Sari, S.P.R.E., Subsp.E.I., (K) menjelaskan bahwa konsep estetika modern kini tidak lagi hanya mengejar hasil instan, tetapi juga menekankan pada kesehatan jangka panjang atau longevity. Menurutnya, kecantikan yang optimal tidak bisa dipisahkan dari kondisi kesehatan tubuh secara keseluruhan.

“Perawatan estetika saat ini harus bersifat personal dan terintegrasi dengan kondisi kesehatan pasien secara menyeluruh. Tidak ada satu prosedur yang bisa memberikan hasil terbaik sendirian. Hasil yang optimal biasanya diperoleh dari kombinasi berbagai pendekatan yang tepat, disertai perbaikan kesehatan tubuh secara keseluruhan,” ujar dr. Vania yang merupakan dokter spesialis bedah plastik.

Ia menjelaskan bahwa berbagai inovasi dalam dunia estetika, mulai dari filler, skin booster, hingga teknologi regenerative, merupakan bagian dari evolusi perawatan yang terus berkembang. Namun dalam praktiknya, pendekatan individual menjadi kunci utama untuk mendapatkan hasil yang optimal. Karena itu, Plasthetic Clinic mengembangkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan layanan bedah plastik, estetika, serta wellness dalam satu ekosistem perawatan.

Dalam praktik klinisnya, dr. Vania mengatakan bahwa kondisi kesehatan tubuh sangat memengaruhi hasil tindakan estetika maupun proses pemulihan pasien. Ia mencontohkan bahwa dua pasien yang menjalani prosedur serupa bisa memiliki proses pemulihan yang sangat berbeda, tergantung kondisi metabolisme, hormon, hingga status nutrisi dalam tubuh.

Salah satu faktor yang sering ditemukan adalah kekurangan vitamin D. Padahal vitamin ini memiliki peran penting dalam sistem imun, metabolisme, serta proses penyembuhan jaringan.

“Vitamin D bukan sekadar vitamin biasa. Di dalam tubuh, fungsinya bahkan menyerupai hormon dan sangat berpengaruh terhadap kesehatan secara keseluruhan,” ujarnya.

Karena itu, sebelum melakukan tindakan medis yang lebih besar, pemeriksaan kondisi kesehatan secara menyeluruh menjadi langkah penting untuk memastikan tubuh dalam kondisi optimal. Pendekatan ini juga menjadi bagian dari layanan wellness yang dikembangkan Plasthetic Clinic melalui sub-brand Plasthetic Wellness, yang menghadirkan berbagai terapi pendukung seperti Hyperbaric Chamber dan IV Nutrition Therapy.

Pada kesempatan sama, dokter estetik Plasthetic Clinic, dr. Elizabeth Ravinka Rossabel, menjelaskan bahwa pendekatan personalisasi dalam perawatan kesehatan kini juga didukung oleh teknologi genetic testing. Tes genetik memungkinkan dokter memahami kondisi tubuh seseorang hingga ke tingkat DNA, termasuk kecenderungan metabolisme, sensitivitas terhadap nutrisi tertentu, serta risiko terhadap kondisi kesehatan tertentu.

“Gen bisa dianalogikan seperti blueprint bagi tubuh kita. Setiap orang memiliki susunan gen yang berbeda, sehingga respons tubuh terhadap makanan, olahraga, maupun pengobatan juga bisa berbeda,” jelasnya.

Sementara itu, dokter estetik Plasthetic Clinic lainnya, dr. AemaY. Amir, memaparkan perkembangan teknologi skin booster yang saat ini menjadi salah satu treatment populer dalam perawatan kulit. Skin booster merupakan prosedur injeksi mikro yang bertujuan meningkatkan kualitas kulit dari dalam dengan memperbaiki hidrasi, elastisitas, serta struktur jaringan kulit.

“Skin booster tidak hanya untuk mengatasi tanda-tanda penuaan, tetapi juga untuk memperbaiki berbagai masalah kulit sepertikulit kering, kusam, pori-pori besar, hingga bekas jerawat,” ujarnya.

Berbagai bahan aktif yang digunakan dalam skin booster antara lain hyaluronic acid, polynucleotide berbasis DNA, biostimulator kolagen, hingga teknologi terbaru berbasis secretome yang merupakan turunan dari stem cell. Melalui acara ini, Plasthetic Clinic juga memperkenalkan berbagai inovasi perawatan terbaru, termasuk Fat Loss Program, inovasi Deep Hydration berbasis skin booster, serta konsep terbaru Redefining Body Contouring yang dirancang untuk memberikan solusi perawatan tubuh yang lebih komprehensif. (E-4)