Risiko Flek Hitam Lebih Tinggi di Iklim Tropis, Ini Solusi Perawatannya

Miracle Aesthetic Clinic merekomendasikan treatment Miracle White Peel dengan bahan aktif Lactic Acid 30% diformulasikan secara khusus untuk membantu mencerahkan kulit, memudarkan hiperpigmentasi, sekaligus memperbaiki tekstur kulit pada area wajah, leher,(Dok. Miracle Aesthetic Clinic)

BERBAGAI kajian kesehatan dan dermatologi di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki risiko lebih tinggi mengalami hiperpigmentasi, yaitu kondisi kulit yang ditandai dengan munculnya bercak gelap atau warna kulit yang tidak merata akibat produksi melanin berlebih.

Paparan sinar ultraviolet yang intens sepanjang tahun, iklim tropis, serta karakteristik kulit Asia yang cenderung memiliki lebih banyak melanin dibanding Caucasian membuat terjadinya flek hitam, bekas jerawat, dan noda kecoklatan lebih mudah muncul.

Hiperpigmentasi tidak hanya dipicu oleh paparan sinar matahari, namun juga dapat disebabkan oleh perubahan hormonal, proses inflamasi, serta suatu trauma atau luka yang pada akhirnya menyebabkan timbulnya bercak kecoklatan bahkan abu kehitaman. Problem ini tidak hanya mempengaruhi tampilan kulit tetapi juga berdampak pada rasa percaya diri seseorang.



Menjawab kompleksitas hiperpigmentasi, Miracle Aesthetic Clinic, yang dikenal sebagai Facial Reshaping Expert dengan pengalaman hampir 30 tahun di industri estetika, menghadirkan pendekatan perawatan kulit berbasis estetika medis yang terstruktur dan terpersonalisasi. Program ini diawali dengan analisis karakteristik serta penyebab hiperpigmentasi pada setiap individu, mengingat kondisi tersebut tidak dapat ditangani dengan pendekatan yang sama.



Melalui kombinasi perawatan berbasis peeling, laser, dan teknologi energi, Miracle Aesthetic Clinic tidak hanya berfokus pada mencerahkan kulit, tetapi juga pada perbaikan kualitas kulit secara menyeluruh, termasuk regenerasi sel kulit, keseimbangan hidrasi, serta peningkatan tekstur dan elastisitas kulit.



dr. Lanny Juniarti, Dpl. AAAM, Miracle Aesthetic Clinic Surabaya, menekankan pentingnya memahami faktor penyebab hiperpigmentasi pada setiap individu sebelum menentukan jenis perawatan.

"Melalui analisis kondisi kulit yang dilakukan oleh tenaga profesional, setiap pasien akan mendapatkan rekomendasi perawatan yang disesuaikan dengan jenis permasalahan dan kondisi kulitnya," katanya.



Dengan pendekatan berbasis customer-centric dan solution-first, Miracle mengidentifikasi tiga isu pokok hiperpigmentasi berdasarkan skin issues atau cases sehingga treatment medis yang diberikan tepat untuk penanganan setiap karakter dari hiperpigmentasi yang terjadi.

Dari sisi medis, Miracle Aesthetic Clinic merekomendasikan treatment Miracle White Peel dengan bahan aktif Lactic Acid 30% diformulasikan secara khusus untuk membantu mencerahkan kulit, memudarkan hiperpigmentasi, sekaligus memperbaiki tekstur kulit pada area wajah, leher, hingga ketiak. Miracle juga menghadirkan Miracle Pico Glow Toning, menggunakan energi laser picosecond dengan tembakan ultra cepat, untuk mengurangi akumulasi pigmen pada permukaan kulit yang menyebabkan tampilan kulit menjadi kusam dan warna kulit tidak merata.



Sedangkan untuk kasus bekas jerawat atau luka, Miracle Aesthetic Clinic merekomendasikan perawatan Miracle Pico Pigment Removal, yang secara spesifik menggunakan energi pico dengan daya yang lebih kuat, presisi dan terkontrol untuk memecah target pigmen tanpa merusak jaringan kulit di sekitarnya. Treatment ini dapat mengatasi problem pigmentasi seperti bekas luka, bintik-bintik hitam, freckles, lentigo, ataupun tanda lahir.



Hiperpigmentasi dapat juga berwarna kemerahan karena jerawat. Problem kemerahan tersebut terjadi karena rusaknya pembuluh darah dari inflamasi yang terjadi. Untuk atasi problem tersebut, Miracle Yellow Rejuve, yaitu laser dengan cahaya kuning (panjang gelombang 577 nm) ditargetkan secara khusus pada pembuluh darah yang menjadi bercak kemerahan. Pembuluh darah tersebut akan perlahan menyusut dan tertutup tanpa menyebabkan kerusakan pada kulit.



Untuk kasus melasma, Miracle Aesthetic Clinic hadirkan pendekatan yang lebih komprehensif melalui Miracle Dual RF Rejuvenation, kombinasi perawatan Radio Frequency dan Microneedling yang menargetkan pigmentasi dan pembuluh darah penyebab flek.

Perawatan ini bukan laser, melainkan menggunakan gelombang radio, sehingga lebih minim panas dan downtime untuk mencegah terjadinya penggelapan pada kasus melasma yang sering terjadi karena efek panas yang berlebihan. Energi RF disalurkan melalui microneedles dengan mode, yakni pulsed wave untuk menargetkan pigmen dan menstabilkan melanosit yang terlalu aktif, serta Continuous Wave untuk merangsang kolagen dan elastin guna memperbaiki tekstur kulit. Untuk mendukung proses percepatan pemudaran melasma, meso-melasma dengan bahan aktif tranexamic acid juga bisa diberikan.

Dr Lanny menambahkan Miracle selalu menitikberatkan keseimbangan antara efektivitas perawatan dan kenyamanan kulit pasien.

"Melalui perawatan Miracle Green Peel Renewal Facial, kami tidak hanya berfokus pada mencerahkan kulit, tetapi juga memperbaiki kualitas kulit secara menyeluruh," katanya.



Untuk menjaga hasil perawatan hiperpigmentasi agar tetap optimal, Miracle Aesthetic Clinic juga menghadirkan rangkaian Miralux Skin Bright Serum dan Miralux Skin Bright Cream sebagai perawatan lanjutan di rumah. Diformulasikan dengan kombinasi bahan aktif seperti tranexamic acid, niacinamide, dan kojic acid, rangkaian Miralux membantu meratakan warna kulit, memudarkan flek hitam, serta mendukung tampilan kulit yang lebih cerah dan sehat bila digunakan secara rutin sesuai anjuran dokter. (E-1)