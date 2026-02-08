Industri Estetika di Indonesia Tuntut Solusi Kesehatan Kulit Jangka Panjang

Acara idsMED Aesthetics Excellence Appreciation Award 2025 bertema Bloom Beyond Time di Hotel Indigo Bintan Lagoi Beach.(Dok istimewa )

idsMED Aesthetics secara resmi mengumumkan penunjukan sebagai distributor eksklusif produk perawatan kulit dermatologi asal Amerika Serikat, Obagi Medical, di Indonesia. Pengumuman strategis ini dilakukan dalam rangkaian acara idsMED Aesthetics Excellence Appreciation Award 2025 bertema Bloom Beyond Time di Hotel Indigo Bintan Lagoi Beach, akhir pekan ini.

Mulai tahun 2026, idsMED secara resmi menggantikan distributor sebelumnya untuk mengelola seluruh distribusi dan pengembangan pasar Obagi Medical di Tanah Air. Langkah ini sekaligus menandai dimulainya kampanye bertajuk #ALegacyReintroduced.

Vice President of idsMED Aesthetics, Andy Rahardja, menyatakan bahwa penambahan Obagi Medical ke dalam portofolio perusahaan bertujuan untuk membangun ekosistem estetika medis yang lebih komprehensif, mulai dari teknologi hingga produk berbasis sains.

Baca juga : Tempat Perawatan Kecantikan Ini Hadir dengan Pendekatan Berbeda

“Hingga saat ini, idsMED Aesthetics telah menjangkau lebih dari 3.000 klinik di seluruh Indonesia. Kami optimistis kehadiran Obagi akan memberikan nilai tambah signifikan bagi mitra klinik dan pasien melalui pendekatan yang lebih terstruktur dan mengutamakan edukasi medis,” ujar Andy Rahardja dalam keterangannya, Minggu (8/2).

Obagi Medical dikenal secara global melalui pengalaman lebih dari 35 tahun dengan pendekatan science-based skincare. Berbeda dengan produk skincare ritel, penggunaan rangkaian produk Obagi seperti Nu-Derm System hingga Professional-C Serum wajib dilakukan berdasarkan resep dan protokol medis dari dokter.

Head of Aesthetics idsMED, Marisa Theresia, menambahkan bahwa momentum peluncuran ini sangat tepat karena industri estetika di Indonesia kian menuntut solusi yang berorientasi pada kesehatan kulit jangka panjang, bukan sekadar hasil instan.

Baca juga : Satu Dekade Jakarta Aesthetic Clinic di Level Asia-Pacific

“Setiap perawatan disesuaikan melalui evaluasi profesional oleh dokter, termasuk penentuan konsentrasi bahan aktif yang tepat dan aman. Inilah yang menjadikan Obagi sebagai standar perawatan kulit profesional di klinik estetika modern,” jelas Marisa.

Kolaborasi ini mendapat dukungan penuh dari prinsipal global. President of Asia Pacific Region Obagi Medical, Chris Driver, menyatakan keyakinannya terhadap jaringan medis kuat yang dimiliki idsMED di Indonesia.

“Visi jangka panjang idsMED selaras dengan misi Obagi untuk mentransformasi kesehatan kulit secara global. Kami yakin kemitraan ini dapat meningkatkan standar perawatan kulit profesional bagi praktisi dan pasien di seluruh Indonesia,” ungkap Chris. (E-4)