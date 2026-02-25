Tren Perawatan Berubah, Kini Fokus Menjaga Kesehatan Kulit

Headline
PERAWATAN wajah kini bergeser dari obsesi memutihkan kulit menjadi upaya menjaga kesehatan kulit secara menyeluruh. Di tengah paparan polusi, sinar ultraviolet, dan ritme hidup urban yang padat, kulit cerah alami dinilai lebih merefleksikan kondisi sehat ketimbang sekadar warna yang lebih terang.
Di negara tropis seperti Indonesia, keluhan kulit kusam menjadi persoalan umum. Sinar matahari, suhu panas, kelembapan tinggi, hingga stres dapat memicu hiperpigmentasi, inflamasi ringan, dehidrasi, serta tekstur yang tidak merata. Kondisi ini membuat pendekatan perawatan tak lagi cukup hanya dengan produk pencerah, tetapi membutuhkan strategi yang lebih komprehensif.
Di Gading Serpong, SAÉ Clinique memperkenalkan sistem perawatan bernama ThréeLumine yang diklaim menggabungkan sejumlah teknologi untuk mengatasi berbagai faktor penyebab kulit kusam. Founder dan Medical Director klinik tersebut, dr. Sebastian, menilai persoalan kulit kusam bersifat multifaktorial.
"Di tengah intensnya paparan matahari yang memicu akumulasi melanin serta padatnya gaya hidup urban, menjaga wajah agar tetap segar menjadi tantangan tersendiri. Kulit kusam bukan sekadar soal warna, tetapi mencerminkan berbagai faktor seperti melanin, tekstur yang tidak merata, hingga inflamasi yang meredupkan cahaya alami kulit," ujarnya dikutip pada Rabu (25/2).
Sistem ini terdiri dari tiga tahap. Pertama, Brightening Laser untuk membantu menyamarkan hiperpigmentasi dan meratakan warna kulit. Kedua, teknologi Revive by RedTouch yang menstimulasi produksi kolagen guna memperbaiki tekstur dan elastisitas kulit tanpa injeksi serta minim waktu pemulihan. Ketiga, Glow Booster yang difokuskan pada hidrasi intensif agar kulit tampak lebih kenyal dan bercahaya.
Pendekatan bertahap tersebut mencerminkan tren estetika modern yang menekankan keamanan dan hasil natural, bukan perubahan instan. Prosedur juga disebut dapat disesuaikan melalui konsultasi medis sesuai kondisi kulit masing-masing pasien.
Model dan influencer Olivia Pramaisella yang mencoba perawatan tersebut mengaku aktivitas luar ruang dan jadwal padat membuat kulitnya mudah kusam. "Dengan aktivitas di bawah terik matahari, kekusaman kulit sering sulit dihindari. Setelah mencoba ThréeLumine, kulit terasa lebih halus, lembap, dan terlihat lebih bercahaya," katanya.
Klinik ini mengusung konsep beauty and longevity, yakni perawatan yang difokuskan pada kesehatan kulit jangka panjang. (E-4)
