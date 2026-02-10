Moisturizer Jadi Bagian Rutinitas Harian Merawat Kesehatan Kulit

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Moisturizer (pelembap) memiliki fungsi dalam menghidrasi, mengunci kadar air, dan memperkuat skin barrier agar kulit tak kering, iritasi, atau terlalu berminyak.

Di Indonesia, Jelita membutuhkan pelembab (moisturizer) sebagai bagian dari rutinitas harian untuk merawat kesehatan kulit, terutama mengingat kondisi geografis yang memiliki iklim tropis dan paparan AC yang sering membuat kulit dehidrasi.

Menjawab kebutuhan dan kondisi geografis Indonesia itu, Viva Cosmetics meluncurkan Viva Moisturizer Gel. Skincare terbaru ini untuk membantu Jelita memenuhi kebutuhan hidrasi kulit dalam tekstur gel yang ringan, cepat meresap, dan memberi cooling sensation yang nyaman di kulit.

Baca juga : Benarkah Kulit Sensitif Karena Salah Skincare? Ini Faktanya

“Kalau di indoor cenderung kering sedangkan di outdoor cenderung panas terik. Jadi kami ingin menyediakan moisturizer yang nyaman dan praktis dalam bentuk gel,” terang Brand Manager Viva Cosmetics James Junianlie dalam Grand Launching Viva Moisturizer Gel bersama dengan the first Brand Ambassador Shenina Cinnamon, di Surabaya, Jawa Timur.

Skincare ini melengkapi Viva Bright Facial Foam dan Viva Triple Serum sebagai perawatan tiga langkah untuk aktivitas sehari-hari. "Your skin doesn’t need more, just better. Hidrasi melalui moisturizer adalah kebutuhan utama bagi kulit yang merawat skin barrier agar kulit glowing dan tampak sehat," kata James.

Pada peluncuran tersebut, pihaknya menghadirkan tiga varian sesuai tipe kulit yang semuanya dilengkapi Panthenol yaitu Glowing Bright, Acne Care, dan Hydra Lift.

"Inovasi kedua dalam #GlowWithViva journey ini hadir dengan pesan simple dan relatable, glowing skin adalah perpaduan skincare dan lifestyle. Kulit glowing adalah bukti kita merawat diri luar dalam," papar James.

Ia menegaskan sebagai salah satu peraih penghargaan Indonesia Living Legend Brand, pihaknya semakin memperluas channel distribusinya dengan ketersediaan dalam berbagai platform e-commerce, toko kosmetik modern dan tradisional, serta official website. (H-2)