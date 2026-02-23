Integrasi Dermatologi Medis dan Teknologi Estetika untuk Keamanan serta Hasil Natural

DERMAVers Clinic meresmikan cabang terbarunya di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta, beberapa waktu lalu. Klinik ini mengusung konsep layanan terintegrasi yang memadukan dermatologi klinis dengan teknologi estetika terkini, dengan tujuan memberikan(Dok. DERMAVers Clinic)

LAYANAN perawatan kulit dan rambut kini bergerak menuju pendekatan yang lebih komprehensif, tidak lagi sekadar berfokus pada aspek kosmetik. Klinik estetika modern mulai menggabungkan dermatologi medis, teknologi mutakhir, serta standar keamanan tinggi untuk menghasilkan perawatan yang efektif sekaligus tetap natural. Pendekatan ini dinilai penting karena kondisi kulit setiap individu berbeda dan memerlukan penanganan berbasis diagnosis, bukan tren semata.



Sejalan dengan perkembangan tersebut, DERMAVers Clinic meresmikan cabang terbarunya di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta, beberapa waktu lalu. Klinik ini mengusung konsep layanan terintegrasi yang memadukan dermatologi klinis dengan teknologi estetika terkini, dengan tujuan memberikan hasil yang optimal tanpa mengorbankan keamanan maupun kealamian tampilan pasien.



Salah satu pendiri DERMAVers Clinic, dr. Lusiyanti, Sp.DVE, menegaskan bahwa perawatan estetika yang ideal harus berangkat dari pemahaman medis terhadap kondisi kulit.

"Pendekatan berbasis dermatologi memungkinkan perawatan yang lebih tepat sasaran, karena setiap tindakan disesuaikan dengan diagnosis dan kebutuhan kulit pasien. Fokusnya bukan perubahan instan, tetapi kesehatan kulit jangka panjang," ujarnya dikutip dari siaran pers yang diterima, Minggu (22/2).



Menurutnya, pasien saat ini semakin selektif dan menginginkan hasil yang terlihat alami, bukan berlebihan, sekaligus tetap aman untuk penggunaan berulang.



Dalam pembukaan cabang baru ini, DERMAVers menghadirkan dua perangkat unggulan, yakni Picocare Majesty dan Oligio X, yang mewakili perkembangan teknologi estetika non-invasif.

Co-Founder klinik, dr. Irwan Junawanto, Sp.DVE, menjelaskan bahwa Picocare Majesty merupakan laser picosecond generasi terbaru yang bekerja dengan durasi pulse sangat singkat sehingga mampu menargetkan pigmen secara presisi tanpa merusak jaringan sekitar.



"Teknologi ini efektif untuk mengatasi pigmentasi, bekas jerawat, serta memperbaiki tekstur kulit melalui stimulasi kolagen," jelasnya.



Selain laser, Oligio X menggunakan energi radiofrekuensi monopolar untuk mengencangkan kulit secara non-bedah. Panas yang dihantarkan ke lapisan dermis merangsang pembentukan kolagen baru sehingga kulit menjadi lebih kencang dan elastis secara bertahap.



Menurut dr. Irwan, keunggulan utama kedua teknologi ini adalah kemampuannya memberikan hasil signifikan dengan downtime minimal. "Pasien umumnya dapat langsung kembali beraktivitas setelah prosedur, sehingga cocok untuk gaya hidup modern yang serba cepat," ucap dia.



Selain layanan perawatan kulit, klinik ini juga menyediakan solusi untuk masalah rambut rontok hingga kebotakan melalui teknik transplantasi modern.

Co-Founder klinik, dr. Rudianto Sutarman, Sp.DVE, menjelaskan bahwa transplantasi rambut saat ini tidak lagi identik dengan prosedur invasif yang meninggalkan bekas mencolok.



"Teknik modern memungkinkan penanaman rambut mengikuti arah tumbuh alami, sehingga hasilnya terlihat menyatu dan tidak tampak seperti rambut transplantasi," ungkapnya.



DERMAVers menawarkan metode unshaven dan long hair transplant, yaitu prosedur tanpa mencukur seluruh rambut. Metode ini memberikan keuntungan estetika karena pasien tetap dapat mempertahankan penampilan selama proses pemulihan.



Menurut dr. Rudianto, pendekatan tersebut banyak diminati oleh pasien yang menginginkan solusi permanen untuk kerontokan tanpa perubahan drastis pada penampilan sehari-hari.



Dengan mengintegrasikan dermatologi medis, teknologi estetika mutakhir, serta fokus pada keamanan dan hasil natural, kehadiran cabang baru di PIK diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap perawatan kulit dan rambut yang modern namun tetap berbasis medis. (Fal/E-1)