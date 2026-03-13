Headline
Babak Baru Kasus Kuota Haji

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Warga Purwakarta Serbu Bahan Pokok di Gerakan Pangan Murah

Reza Sunarya
13/3/2026 20:06
Warga Purwakarta Serbu Bahan Pokok di Gerakan Pangan Murah
Sejumlah ibu rumah tangga berbelanja bahan pokok yang dijual dalam Gerakan Pangan Murah yang digelar Polres Purwakarta.(MI/REZA SUNARYA)

DALAM upaya membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, Polres Purwakarta menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak yang berlangsung di Hanggar Polres Purwakarta, Jumat, ( 13/3).

Berbagai komoditas bahan pokok disiapkan untuk kebutuhan masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar.

Sejumlah kebutuhan pokok yang dijual dalam kegiatan tersebut antara lain beras SPHP, beras lokal, gula pasir, minyak goreng Minyak Kita, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, telur ayam, daging ayam, hingga tepung terigu.

Baca juga : Polres Purwakarta Menggelar Gerakan Pangan Murah.

Antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi. Berbagai komoditas yang disediakan bahkan habis terjual, di antaranya beras SPHP sebanyak 1,5 ton, beras lokal 1 ton, gula, minyak goreng Minyak Kita hingga 4.000 liter, telur ayam 1.000 kilogram, serta daging ayam 1.000 kilogram.

Kapolres Purwakarta, AKB I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, menyebut bahwa kegiatan Gerakan Pangan Murah ini merupakan bentuk kepedulian Polri dalam membantu masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

“Kegiatan Gerakan Pangan Murah ini merupakan upaya Polres Purwakarta untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah masyarakat,” tandasnya.

Baca juga : Polres Purwakarta Tangkap 5 Pelaku Pencuri Spesialis Rumah Kosong di Bogor

Dia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya Polri hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga dalam memberikan manfaat sosial yang langsung dirasakan masyarakat.

"Dengan adanya kegiatan Gerakan Pangan Murah tersebut, diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat serta menjaga stabilitas ketersediaan bahan pokok di wilayah Kabupaten Purwakarta, khususnya menjelang momentum Hari Raya Idul Fitri," pungkas Anom.

 

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Sugeng
Berita Lainnya
LOAD MORE

Bisnis
LOAD MORE

Wisata
LOAD MORE
Kuliner
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved