85 Relawan Kakak Pendamping Tebar Semangat Inklusivitas di SLB YPLAB Wartawan Bandung

Sejumlah relawan kakak pendamping menggelar aksi sosial di SLB BC YPLAB Wartawan Bandung(ISTIMEWA)

SEBANYAK 85 relawan yang tergabung dalam program Kakak Pendamping serentak melakukan aksi sosial di berbagai daerah di Indonesia pada Jumat (13/3). Di Bandung, kegiatan tersebut dipusatkan di SLB BC YPLAB Wartawan Bandung sebagai bagian dari upaya menumbuhkan semangat kepedulian dan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus.

Program yang digagas oleh Punya Skill Akademi bersama Minds United Community dan Creative Center ini melibatkan puluhan relawan yang secara serentak mengunjungi berbagai lembaga sosial, seperti panti asuhan, sekolah luar biasa (SLB), hingga komunitas sosial di sejumlah wilayah di Indonesia.

Kegiatan di SLB BC YPLAB Wartawan Bandung berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan. Para relawan berinteraksi langsung dengan siswa, guru, serta orangtua melalui berbagai aktivitas yang bertujuan membangun rasa percaya diri dan memberikan dukungan emosional kepada anak-anak.

Vice Director Program Punya Skill Akademi, Sajidan Aflah, mengatakan kegiatan tersebut lahir dari keyakinan bahwa perubahan sosial dapat dimulai dari langkah-langkah sederhana.

“Sering kali kita berpikir bahwa untuk memberikan dampak besar harus melakukan sesuatu yang besar. Padahal, dampak besar bisa dimulai dari hal sederhana, hadir, menyapa, duduk bersama, dan saling mendengarkan,” ujarnya.



Tebar semangat

Menurut dia, kehadiran para relawan bukan sekadar untuk berbagi, tetapi juga belajar memahami kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Anak-anak di sekolah luar biasa sering dilabeli sebagai memiliki keterbatasan, padahal mereka memiliki potensi, semangat belajar dan ketulusan yang mampu menginspirasi banyak orang.

Program Kakak Pendamping juga sejalan dengan komitmen global dalam United Nations melalui agenda Sustainable Development Goals, khususnya dalam mendorong pendidikan berkualitas dan inklusif tanpa diskriminasi.

Selain kegiatan interaksi sosial, para relawan turut menyerahkan bingkisan kepada para siswa sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan.

Kepala Sekolah SLB BC YPLAB Wartawan Bandung, Karmila, menyambut baik kegiatan tersebut. Dia mengapresiasi kehadiran para relawan yang dinilai mampu memberikan semangat serta dukungan moral bagi para siswa.

Bagi para relawan, kegiatan ini tidak sekadar menjadi program sosial, tetapi juga ruang pembelajaran tentang empati dan kepedulian dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif.

Melalui program Kakak Pendamping, para penyelenggara berharap semakin banyak masyarakat tergerak untuk berkontribusi menciptakan lingkungan sosial yang lebih peduli, menghargai keberagaman, serta memberikan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk berkembang dan meraih masa depan