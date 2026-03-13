Kemenkop Gandeng Pesantren Kembangkan Koperasi dan Pemberdayaan Ekonomi Umat

Kementerian Koperasi menjalin kerja sama dengan Al Jam’iyatul Washliyah untuk memperkuat pengembangan koperasi.(Kemenkop)

Kementerian Koperasi (Kemenkop) resmi menjalin kerja sama dengan Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah untuk memperkuat pengembangan koperasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan antara kedua pihak yang mencakup sejumlah program, mulai dari pelatihan koperasi, pengembangan usaha, hingga kolaborasi kegiatan ekonomi yang saling memberi manfaat.

“Kami tadi berdiskusi dan melaksanakan penandatanganan kerja sama antara Kementerian Koperasi dengan PB Al Jam’iyatul Washliyah. Beberapa kerja sama yang dilakukan di antaranya pelatihan, pengembangan usaha, dan berbagai program lain yang saling memberi manfaat bagi kedua belah pihak,” ujar Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono di Kantor Kemenkop, Jumat (13/3).

Ia menegaskan bahwa pemerintah terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai organisasi keagamaan maupun organisasi kemasyarakatan dalam mengembangkan koperasi di Indonesia. Menurut Ferry, penguatan koperasi merupakan amanat konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto yang kembali menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional.

Baca juga : Pentingnya Standar Keamanan Informasi Koperasi dan UMKM

“Gerakan koperasi ini bukan hanya milik Kementerian Koperasi, tetapi menjadi gerakan negara yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Karena koperasi adalah amanat para pendiri bangsa dan amanat konstitusi,” kata Ferry.

Ia juga menilai nilai-nilai dasar koperasi seperti kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong perlu kembali diperkuat di tengah sistem ekonomi yang dalam beberapa dekade terakhir cenderung didominasi semangat individualisme. Dalam kerja sama tersebut, Kementerian Koperasi juga akan melibatkan Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM (LPDB) untuk mendampingi dan menginkubasi koperasi di lingkungan Al Washliyah.

“Kementerian Koperasi bersama LPDB dapat mendampingi, menginkubasi, bahkan membantu pembiayaan koperasi di lingkungan Al Washliyah, baik yang berada di pesantren maupun organisasi mereka,” jelas Ferry.

Baca juga : Pemerintah Libatkan Koperasi untuk Pemulihan Ekonomi Daerah Bencana Sumatra

Ia menambahkan pemerintah juga tengah mendorong sinergi yang lebih luas antara koperasi dengan badan usaha milik negara maupun sektor swasta untuk memperkuat ekosistem koperasi nasional.

Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang saat ini jumlahnya telah mencapai lebih dari 32.000 unit dalam tahap pembangunan. Ferry menilai potensi koperasi berbasis pesantren dan organisasi keagamaan sangat besar, bahkan beberapa koperasi pesantren telah memiliki aset bernilai triliunan rupiah.

“Potensi koperasi pondok pesantren sangat besar. Yang kita bangun sekarang adalah ekosistemnya, agar koperasi besar bisa menjadi kakak asuh bagi koperasi yang lebih kecil melalui kolaborasi dan pendampingan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum PB Al Washliyah, Masyhuril Khamis, mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Al Washliyah mulai memperkuat peran di sektor ekonomi melalui berbagai lembaga keuangan dan koperasi.

“Sekarang kami fokus pada koperasi yang kami beri nama Koperasi At-Tijarah Al-Washliyah,” ujarnya.

Ia menambahkan kerja sama dengan Kementerian Koperasi diharapkan dapat mendorong pemberdayaan ekonomi anggota organisasi yang sebagian besar berasal dari kalangan masyarakat bawah, termasuk petani dan nelayan di berbagai daerah. Masyhuril mengatakan potensi koperasi di lingkungan Al Washliyah sebenarnya sudah ada di berbagai institusi pendidikan dan pesantren, namun selama ini berjalan secara mandiri tanpa koordinasi yang kuat.

“Di setiap sekolah kami ada koperasi, di setiap perguruan tinggi ada koperasi, dan di pesantren juga ada koperasi. Namun mereka hidup dengan caranya sendiri. Dengan pertemuan hari ini kami ingin menghidupkan kembali potensi itu,” tandasnya. (E-3)