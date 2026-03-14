FKUB Kabupaten Bekasi Bagi-bagi 10.000 Takjil di Kawasan Stadion Wibawamukti

FORUM Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bekasi membagikan sebanyak 10.000 paket takjil kepada masyarakat yang melintas di kawasan Stadion Wibawamukti, Cikarang, Jumat (13/3) sore.

Kegiatan berbagi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan antarumat beragama di bulan suci Ramadan.

Ribuan paket takjil itu dibagikan kepada para pengendara roda dua, roda empat, serta masyarakat sekitar yang melintas menjelang waktu berbuka puasa. Kegiatan ini juga melibatkan para pengurus FKUB serta sejumlah relawan yang turut membantu proses pembagian takjil di pinggir jalan Kompleks Stadion Wibawamukti.

Ketua FKUB Kabupaten Bekasi KH Mubarok Nuri mengatakan, kegiatan berbagi takjil ini merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya mempererat kebersamaan dan kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Bekasi.

Menurutnya, bulan Ramadan menjadi momentum yang tepat untuk menumbuhkan semangat berbagi kepada sesama, terutama bagi masyarakat yang sedang dalam perjalanan saat menjelang waktu berbuka puasa.

"Melalui kegiatan ini kami ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat, khususnya mereka yang masih berada di jalan saat waktu berbuka. Semoga apa yang kami lakukan dapat memberikan manfaat serta mempererat rasa kebersamaan di tengah masyarakat," ujar Kiai Mubarok dalam keterangannya, Sabtu (14/3).

Ia menambahkan, kegiatan pembagian takjil ini juga menjadi bagian dari komitmen FKUB Kabupaten Bekasi dalam menjaga harmoni dan toleransi antarumat beragama. Dengan semangat kebersamaan, pihaknya berharap nilai-nilai persaudaraan dan solidaritas sosial semakin kuat di tengah masyarakat.

Aksi sosial itu mendapat respons positif dari masyarakat yang melintas di kawasan Stadion Wibawamukti. Banyak pengendara yang mengapresiasi kegiatan berbagi takjil tersebut karena membantu mereka yang belum sempat menyiapkan makanan untuk berbuka puasa.



Simbol kerukunan beragama



Sementara itu, Sekretaris FKUB Kabupaten Bekasi Habibi Somad menyampaikan bahwa kegiatan berbagi takjil ini sudah menjadi tradisi tahunan FKUB. Jumlah paket takjil yang dibagikan tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

"Tahun lalu kami membagikan sekitar 5.000 paket takjil. Alhamdulillah tahun ini bisa lebih dari 10.000 paket. Ini menunjukkan semangat kebersamaan dari seluruh unsur lintas agama yang ada di Kabupaten Bekasi," ujarnya.

Habibi menambahkan, kegiatan ini tidak hanya sekadar berbagi makanan untuk berbuka puasa, tetapi juga menjadi simbol kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Bekasi. Seluruh elemen agama yang tergabung dalam FKUB turut berpartisipasi dalam kegiatan sosial tersebut.