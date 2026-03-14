FKUB Kabupaten Bekasi Bagi-bagi 10.000 Takjil di Kawasan Stadion Wibawamukti

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
FORUM Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bekasi membagikan sebanyak 10.000 paket takjil kepada masyarakat yang melintas di kawasan Stadion Wibawamukti, Cikarang, Jumat (13/3) sore.
Kegiatan berbagi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan antarumat beragama di bulan suci Ramadan.
Ribuan paket takjil itu dibagikan kepada para pengendara roda dua, roda empat, serta masyarakat sekitar yang melintas menjelang waktu berbuka puasa. Kegiatan ini juga melibatkan para pengurus FKUB serta sejumlah relawan yang turut membantu proses pembagian takjil di pinggir jalan Kompleks Stadion Wibawamukti.
Ketua FKUB Kabupaten Bekasi KH Mubarok Nuri mengatakan, kegiatan berbagi takjil ini merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya mempererat kebersamaan dan kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Bekasi.
Menurutnya, bulan Ramadan menjadi momentum yang tepat untuk menumbuhkan semangat berbagi kepada sesama, terutama bagi masyarakat yang sedang dalam perjalanan saat menjelang waktu berbuka puasa.
"Melalui kegiatan ini kami ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat, khususnya mereka yang masih berada di jalan saat waktu berbuka. Semoga apa yang kami lakukan dapat memberikan manfaat serta mempererat rasa kebersamaan di tengah masyarakat," ujar Kiai Mubarok dalam keterangannya, Sabtu (14/3).
Ia menambahkan, kegiatan pembagian takjil ini juga menjadi bagian dari komitmen FKUB Kabupaten Bekasi dalam menjaga harmoni dan toleransi antarumat beragama. Dengan semangat kebersamaan, pihaknya berharap nilai-nilai persaudaraan dan solidaritas sosial semakin kuat di tengah masyarakat.
Aksi sosial itu mendapat respons positif dari masyarakat yang melintas di kawasan Stadion Wibawamukti. Banyak pengendara yang mengapresiasi kegiatan berbagi takjil tersebut karena membantu mereka yang belum sempat menyiapkan makanan untuk berbuka puasa.
Simbol kerukunan beragama
Sementara itu, Sekretaris FKUB Kabupaten Bekasi Habibi Somad menyampaikan bahwa kegiatan berbagi takjil ini sudah menjadi tradisi tahunan FKUB. Jumlah paket takjil yang dibagikan tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
"Tahun lalu kami membagikan sekitar 5.000 paket takjil. Alhamdulillah tahun ini bisa lebih dari 10.000 paket. Ini menunjukkan semangat kebersamaan dari seluruh unsur lintas agama yang ada di Kabupaten Bekasi," ujarnya.
Habibi menambahkan, kegiatan ini tidak hanya sekadar berbagi makanan untuk berbuka puasa, tetapi juga menjadi simbol kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Bekasi. Seluruh elemen agama yang tergabung dalam FKUB turut berpartisipasi dalam kegiatan sosial tersebut.
Perjalanan program yang sudah memasuki usia satu dekade ini menunjukkan peningkatan animo masyarakat yang luar biasa dari tahun ke tahun.
Pemberian kompensasi dilaksanakan guna memastikan kelancaran arus lalu lintas di jalur nasional dan provinsi
Acara digagas sebagai inisiatif strategis Speed Jersey dalam membangun ekosistem gaya hidup sehat yang bermakna bagi komunitas selama Ramadan.
Kegiatan ini menjadi momentum refleksi perjalanan organisasi yang telah memasuki lima tahun kepemimpinan Ketua PW IPHI Jawa Barat Dr H Ijang Faisal
Konsep "Matic" yang diusung mengedepankan pendekatan olahraga yang inklusif dan santai, sehingga dapat dinikmati oleh pemula hingga pemain berpengalaman.
BADAN Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan dengan kategori rendah hingga menengah berpotensi turun di Jawa Barat pada periode Idulfitri 2026.
CIPS bertujuan memberikan analisis dan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan mengenai perkembangan ekonomi gig
Berbagai komoditas bahan pokok disiapkan untuk kebutuhan masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar.
Transfer dana THR dari pemerintah pusat sudah masuk ke rekening kas umum daerah (RKUD).
Sampah organik rumah tangga didominasi oleh sampah dapur dan sisa makanan saat berbuka puasa maupun sahur
Program ini diperuntukkan bagi pelaku UMKM yang ingin menjadi mitra program tersebut.
Program yang digagas oleh Punya Skill Akademi bersama Minds United Community dan Creative Center ini melibatkan puluhan relawan
Jalur KA Daop 2 Bandung miliki 55 titik rawan bencana tertinggi. KAI siagakan 150 petugas tambahan dan AMUS untuk amankan arus mudik Lebaran 2026. Cek detailnya!
Regenerative Medicine ialah pelayanan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu yang bertujuan untuk memperbaiki, mengganti dan meregenerasi sel, jaringan dan organ tubuh
Pemprov Jabar resmi menyalurkan dana kompensasi bagi ribuan sopir angkutan kota (angkot) yang terdampak pembatasan operasional selama arus mudik dan libur Lebaran 2026.
Satlantas Polres Cianjur petakan titik macet Mudik 2026 di Cipeuyeum, Ciranjang, hingga Puncak. Simak daftar jalur alternatif via Jonggol di sini.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) mulai mencairkan uang kompensasi bagi sekitar 3000 ribu supir angkot, becak dan andong yang totalnya mencapai Rp6,9 miliar.
