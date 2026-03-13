INNSPIRIT NINE: INNSiDE by Meliá Yogyakarta Berbagi 1.000 Takjil untuk Masyarakat dan Ojol

Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
MENYAMBUT perjalanan menuju hari jadi ke-9 pada April mendatang, INNSiDE by Meliá Yogyakarta menyalakan semangat baru melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan membagikan 1.000 paket takjil kepada para pengendara ojek online, pemulung, serta masyarakat yang membutuhkan yang melintas di kawasan Ring Road Utara, tepat di depan hotel.
Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Road to Anniversary yang tahun ini mengusung tema “INNSPIRIT NINE.” Di tengah hangatnya suasana bulan suci Ramadan, para pengendara ojek online, pemulung, serta masyarakat yang melintas di depan hotel disambut langsung oleh tim manajemen dan karyawan INNSiDE by Meliá Yogyakarta.
Senyum, sapaan hangat, serta paket takjil sederhana menjadi simbol kepedulian dan rasa terima kasih kepada mereka yang setiap hari menjadi bagian dari dinamika kehidupan kota.
General Manager INNSiDE by Meliá Yogyakarta, Denny Firdaus, kembali menggaungkan semangat berbagi sebagai bagian dari nilai yang terus dijaga oleh hotel. Baginya, momen menuju anniversary bukan hanya tentang merayakan perjalanan bisnis, tetapi juga tentang memperkuat hubungan dengan masyarakat.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin berbagi kebahagiaan di bulan Ramadan sekaligus menunjukkan semangat baru INNSiDE by Meliá Yogyakarta. Semangat untuk terus bertumbuh, melangkah lebih maju, dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat,” ungkap Denny Firdaus.
Mengusung tema INNSPIRIT NINE, INNSiDE by Meliá Yogyakarta menandai fase baru dengan energi yang lebih kuat dan semangat yang membara. Semangat ini menjadi simbol perjalanan menuju INNSiDE yang semakin inovatif, lebih progresif, serta siap mencapai target yang lebih tinggi di masa mendatang.
Lebih dari sekadar perayaan ulang tahun, momen ini juga menjadi refleksi perjalanan hotel dalam berkontribusi bagi industri pariwisata Yogyakarta. Dengan semangat baru tersebut, INNSiDE by Meliá Yogyakarta memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perkembangan pariwisata di Yogyakarta.
Semangat ini juga menjadi dorongan bagi seluruh tim untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan. Kegiatan berbagi 1.000 takjil ini menjadi langkah awal dari rangkaian program Road to 9th Anniversary.
Melalui semangat INNSPIRIT NINE, INNSiDE by Meliá Yogyakarta melangkah menuju babak baru, sebuah perjalanan dengan energi baru, visi yang lebih besar, serta tekad kuat untuk terus berkembang, meraih pencapaian yang lebih tinggi, dan tumbuh bersama masyarakat serta industri pariwisata Yogyakarta. (Adv)
Pelajari cara hitung mandiri BHR Ojol 2026 sesuai aturan Menaker. Benarkah pengemudi ojol dapat 25% dari pendapatan? Cek simulasi dan syarat pendapatan bersih di sini.
Jangan sampai terlewat, inilah langkah teknis dan syarat performa agar dana BHR Ojol 2026 masuk ke dompet digital Anda tepat waktu.
Pengemudi ojol dan NGO Deconstitute menggugat skema kuota internet hangus ke Mahkamah Konstitusi dengan menguji UU Telekomunikasi.
Pengemudi ojol dan lembaga hukum menggugat ketentuan UU Perlindungan Konsumen dan UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi terkait praktik hangusnya kuota internet prabayar tanpa kompensasi.
DI tengah persaingan ketat industri ride-hailing dan tingginya sensitivitas harga konsumen, perusahaan transportasi online semakin mengandalkan diversifikasi pendapatan.
