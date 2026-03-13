INNSPIRIT NINE: INNSiDE by Meliá Yogyakarta Berbagi 1.000 Takjil untuk Masyarakat dan Ojol

INNSiDE by Meliá Yogyakarta bagi-bagi takjil(Doc )

MENYAMBUT perjalanan menuju hari jadi ke-9 pada April mendatang, INNSiDE by Meliá Yogyakarta menyalakan semangat baru melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan membagikan 1.000 paket takjil kepada para pengendara ojek online, pemulung, serta masyarakat yang membutuhkan yang melintas di kawasan Ring Road Utara, tepat di depan hotel.

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Road to Anniversary yang tahun ini mengusung tema “INNSPIRIT NINE.” Di tengah hangatnya suasana bulan suci Ramadan, para pengendara ojek online, pemulung, serta masyarakat yang melintas di depan hotel disambut langsung oleh tim manajemen dan karyawan INNSiDE by Meliá Yogyakarta.

Senyum, sapaan hangat, serta paket takjil sederhana menjadi simbol kepedulian dan rasa terima kasih kepada mereka yang setiap hari menjadi bagian dari dinamika kehidupan kota.

Baca juga : SMSI Tapanuli Utara Berbagi Berkah Ramadan, Bagikan Takjil untuk Warga

General Manager INNSiDE by Meliá Yogyakarta, Denny Firdaus, kembali menggaungkan semangat berbagi sebagai bagian dari nilai yang terus dijaga oleh hotel. Baginya, momen menuju anniversary bukan hanya tentang merayakan perjalanan bisnis, tetapi juga tentang memperkuat hubungan dengan masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin berbagi kebahagiaan di bulan Ramadan sekaligus menunjukkan semangat baru INNSiDE by Meliá Yogyakarta. Semangat untuk terus bertumbuh, melangkah lebih maju, dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat,” ungkap Denny Firdaus.

Mengusung tema INNSPIRIT NINE, INNSiDE by Meliá Yogyakarta menandai fase baru dengan energi yang lebih kuat dan semangat yang membara. Semangat ini menjadi simbol perjalanan menuju INNSiDE yang semakin inovatif, lebih progresif, serta siap mencapai target yang lebih tinggi di masa mendatang.

Baca juga : Kowarteg Gelar Ngabuburit Ceria, Berbagi Takjil untuk Ojol dan Pengguna Jalan

Lebih dari sekadar perayaan ulang tahun, momen ini juga menjadi refleksi perjalanan hotel dalam berkontribusi bagi industri pariwisata Yogyakarta. Dengan semangat baru tersebut, INNSiDE by Meliá Yogyakarta memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perkembangan pariwisata di Yogyakarta.

Semangat ini juga menjadi dorongan bagi seluruh tim untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan. Kegiatan berbagi 1.000 takjil ini menjadi langkah awal dari rangkaian program Road to 9th Anniversary.

Melalui semangat INNSPIRIT NINE, INNSiDE by Meliá Yogyakarta melangkah menuju babak baru, sebuah perjalanan dengan energi baru, visi yang lebih besar, serta tekad kuat untuk terus berkembang, meraih pencapaian yang lebih tinggi, dan tumbuh bersama masyarakat serta industri pariwisata Yogyakarta. (Adv)