Dua Rumah Terdampak Gempa 4,2 Magnitudo di Sukabumi

Rumah terdampak gempa Sukabumi.

DUA bangunan rumah warga di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dilaporkan rusak terdampak gempa 4,2 magnitudo, Minggu (15/3). Kedua bangunan itu berada di dua lokasi berbeda. Berdasarkan informasi, bangunan rumah rusak terdampak gempa Sukabumi berada di Kecamatan Sukalarang dan Simpenan.

Di Kecamatan Sukalarang, rumah rusak berada di Kampung Margajaya RT 25/04 Desa Sukamaju. Rumah diketahui milik Bubun Bunyamin yang dihuni 2 kepala keluarga atau 8 jiwa.

Kerusakan terdapat pada bagian dinding atas depan yang ambruk dan terdapat retakan pada bagian dinding lain.

Sementara di Kecamatan Simpenan, lokasinya berada di Kampung Babakan Asem RT 008/002 Desa Loji. Rumah tersebut merupakan milik Henda Sanusi yang kondisinya ambruk.

Manager Pusdalops BPBD Kabupaten Sukabumi, Daeng Sutisna, mengatakan pascagempa dilaporkan sementara terjadi kerusakan pada bangunan rumah warga. Tidak ada korban luka maupun jiwa.

"Laporan yang kami terima, sementara ini ada dua rumah warga yang rusak akibat gempa. Lokasinya di Kecamatan Simpenan dan Sukalarang," kata Daeng, Minggu (15/3) malam.

Daeng mengaku terus memantau perkembangan di lapangan. Pemantauan melibatkan Petugas Penanggulangan Bencana Kecamatan (P2BK) di masing-masing wilayah.

"Mudah-mudahan dampaknya tak meluas. Kami terus pantau kondisi di lapangan," pungkasnya. (H-3)