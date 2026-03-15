Headline
Babak Baru Kasus Kuota Haji

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Benny Bastiandy
15/3/2026 20:49
Dua Rumah Terdampak Gempa 4,2 Magnitudo di Sukabumi
Rumah terdampak gempa Sukabumi.(Dok. MI)

DUA bangunan rumah warga di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dilaporkan rusak terdampak gempa 4,2 magnitudo, Minggu (15/3). Kedua bangunan itu berada di dua lokasi berbeda. Berdasarkan informasi, bangunan rumah rusak terdampak gempa Sukabumi berada di Kecamatan Sukalarang dan Simpenan. 

Di Kecamatan Sukalarang, rumah rusak berada di Kampung Margajaya RT 25/04 Desa Sukamaju. Rumah diketahui milik Bubun Bunyamin yang dihuni 2 kepala keluarga atau 8 jiwa.

Kerusakan terdapat pada bagian dinding atas depan yang ambruk dan terdapat retakan pada bagian dinding lain. 

Baca juga : Gempa Tektonik Magnitudo 5,4 Guncang Sukabumi Terasa ke Tasikmalaya, Ciamis dan Garut

Sementara di Kecamatan Simpenan, lokasinya berada di Kampung Babakan Asem RT 008/002 Desa Loji. Rumah tersebut merupakan milik Henda Sanusi yang kondisinya ambruk.

Manager Pusdalops BPBD Kabupaten Sukabumi, Daeng Sutisna, mengatakan pascagempa dilaporkan sementara terjadi kerusakan pada bangunan rumah warga. Tidak ada korban luka maupun jiwa.

"Laporan yang kami terima, sementara ini ada dua rumah warga yang rusak akibat gempa. Lokasinya di Kecamatan Simpenan dan Sukalarang," kata Daeng, Minggu (15/3) malam.

Daeng mengaku terus memantau perkembangan di lapangan. Pemantauan melibatkan Petugas Penanggulangan Bencana Kecamatan (P2BK) di masing-masing wilayah.

"Mudah-mudahan dampaknya tak meluas. Kami terus pantau kondisi di lapangan," pungkasnya. (H-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putri Rosmalia
Berita Lainnya
LOAD MORE

Bisnis
LOAD MORE

Wisata
LOAD MORE
Kuliner
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved