Arus Mudik : Puluhan Ribu Kendaraan Pribadi Masuk Solo Lewat GT Ngemplak Pada H-3 Lebaran

Tol Ngemplak(Dok.PT JSN)

SEBANYAK 37 ribu kendaraan memasuki Kota Solo melalui Gerbang Tol Ngemplak pada H-5 lebaran atau Idul Fitri 1447 H/2026. Menurut Direktur Utama PT JSN, Mery Natacha Panjaitan, pada H-3 Idulfitri 1447 H/2026, lalu lintas kendaraan yang menuju Kota Solo melalui GT Ngemplak masih didominasi oleh kendaraan pribadi (Golongan I) selama arus mudik 2026.

Adapun total kendaraan yang melintas, baik yang masuk maupun keluar melalui GT Ngemplak pada periode H-10 sampai dengan H-5 Idulfitri 1447 H/2026 mencapai 66.728 kendaraan.

"Angka ini meningkat sebesar 2% dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 65.215 kendaraan,” tukas Mery di Solo, Rabu (18/3).

Sedang volume lalu lintas kendaraan yang keluar melalui seluruh GT di Ruas Solo–Ngawi (Bandara Adi Soemarmo, Ngemplak, Gondangrejo, Karanganyar, Sragen, Sragen Timur, dan Ngawi) pada periode yang sama tercatat sebanyak 146.720 kendaraan.

Jumlah tersebut menurutnya masih di bawah angka normal yakni 138.012 kendaraan. PT JSN, sambung dia, terus mengoptimalkan layanan operasional di seluruh ruas Jalan Tol Solo–Ngawi, dengan menambah petugas untuk mempercepat transaksi di gerbang tol, pengoperasian Gardu Oblique Approach Booth (OAB), serta peningkatan layanan di rest area, termasuk pengaturan area parkir dan kebersihan fasilitas toilet.

"Berbagai langkah antisipatif telah kami siapkan, mulai dari kesiapan petugas, optimalisasi gardu transaksi, hingga memastikan seluruh fasilitas pendukung berfungsi dengan baik," ucapnya.

Selama periode Idulfitri 2026, PT JSN juga meningkatkan koordinasi dengan pihak kepolisian serta seluruh mitra kerja guna memastikan kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan. Bahkan kesiapan sarana dan prasarana, termasuk rest area, layanan derek, serta fasilitas informasi lalu lintas, dioperasikan selama 24 jam.

PT JSN mengimbau kepada seluruh pengguna jalan tol untuk memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima, memastikan kecukupan saldo uang elektronik, serta mengisi bahan bakar sebelum memulai perjalanan.

" Apabila merasa lelah, pengguna jalan diharapkan dapat beristirahat di tempat yang telah disediakan. Selalu berhati-hati dan patuhi peraturan yang berlaku di jalan tol. Terkait lalu lintas jalan tol Jasa Marga Group dapat diakses melalui One Call Center 24 jam di nomor 133 dan aplikasi Travoy 4.1 untuk pengguna iOS dan Android," pungkas dia. (H-4)

