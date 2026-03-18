Lestari Moerdijat: Kebinekaan Harus Jadi Kekuatan Bangsa di Momentum Nyepi dan Idul Fitri 2026

WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan pentingnya menjadikan kebinekaan sebagai kekuatan utama dalam membangun bangsa, terutama di tengah momentum perayaan Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2026 yang berlangsung hampir bersamaan sebagai simbol nyata kerukunan masyarakat Indonesia.

Menurut dia, Indonesia sejak awal dibangun di atas fondasi keberagaman yang menuntut setiap warga negara untuk saling menghormati.

"Indonesia dibangun di atas fondasi keberagaman. Menghormati sesama adalah kewajiban, bukan pilihan. Kerukunan antarumat beragama harus terus kita pupuk," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/3).

Baca juga : Penurunan Angka Urbanisasi Harus Konsisten Dilanjutkan

Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 bagi umat Hindu jatuh bertepatan dengan malam takbiran pada 19 Maret, sementara umat Islam diperkirakan merayakan Idul Fitri 1447 Hijriah pada 20 Maret 2026. Momentum tersebut mencerminkan praktik toleransi yang terus hidup dalam masyarakat Indonesia.

Politisi yang akrab disapa Rerie itu menekankan bahwa menghormati perbedaan merupakan kewajiban setiap warga negara. Menurutnya, kebinekaan harus menjadi kekuatan untuk membangun bangsa, bukan justru menjadi sumber perpecahan.

Survei Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama bekerja sama dengan Alvara Strategic Research pada 2025 menunjukkan Generasi Z mencatat indeks toleransi tertinggi dengan skor 80,03 dalam indikator sikap tidak membubarkan kegiatan keagamaan lain. Angka tersebut melampaui Milenial (78,77), Generasi X (78,97), dan Baby Boomers (78,81).

Baca juga : Perkuat Nilai-Nilai Toleransi untuk Menumbuhkan Kerukunan setiap Anak Bangsa

Rerie menilai capaian tersebut harus menjadi pemicu bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus melestarikan nilai toleransi yang telah terbangun.

"Capaian ini harus dirawat. Jangan sampai kita terpecah belah oleh perbedaan. Justru perbedaan harus kita satukan untuk kemajuan bangsa," ujar anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.

Pada kesempatan tersebut, Rerie juga mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri kepada masyarakat Indonesia yang merayakannya. Ia berharap nilai toleransi yang kuat mampu membantu Indonesia menjawab berbagai tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara, baik saat ini maupun di masa mendatang.