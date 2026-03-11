Ditutup selama Nyepi, Bandara Ngurah Rai Siap Beroperasi Penuh Layani Lonjakan Penumpang Lebaran

Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali(MI/Arnoldus Dhae)

BANDARA I Gusti Ngurah Rai Bali memastikan kesiapan operasional menghadapi dua momentum besar, yakni Hari Raya Nyepi dan periode libur Lebaran 1447 H. Pengaturan jadwal penerbangan serta transportasi dilakukan secara terencana agar tidak ada penumpang yang tertahan di area bandara selama masa persiapan Nyepi maupun arus perjalanan Lebaran.

Penerbangan terakhir dijadwalkan mendarat sebelum penutupan total bandara pada Hari Raya Nyepi yang jatuh pada 19 Maret 2026 pukul 06.00 Wita. Setelah waktu tersebut, seluruh aktivitas penerbangan dihentikan sementara sebagai bagian dari pelaksanaan tradisi Nyepi di Bali.

Meski bandara akan ditutup selama Nyepi, pengelola memastikan operasional kembali berjalan normal setelahnya untuk mendukung mobilitas wisatawan, terutama menjelang periode Lebaran yang diperkirakan memicu lonjakan penumpang.

Baca juga : Kemenag Tegaskan Panduan Takbiran saat Nyepi Hanya Berlaku di Bali

Untuk mengantisipasi kebutuhan transportasi penumpang sebelum dan sesudah penutupan bandara, pengelola juga memastikan ketersediaan transportasi darat tetap aman dan memadai.

“Selama masa persiapan Nyepi, kami memastikan transportasi tetap tersedia bagi pengguna jasa. Jangan sampai ada penumpang yang terdampar di bandara karena tidak mendapatkan transportasi,” jelas General Manager (GM) Bandara I Gusti Ngurah Rai, Nugroho Jati, Rabu (11/3).

Sebagai bagian dari kesiapan layanan, sekitar 800 armada transportasi disiapkan untuk melayani penumpang selama periode operasional menjelang dan setelah Hari Raya Nyepi.

Baca juga : Takbiran Bertepatan dengan Nyepi di Bali, Kemenag Terbitkan Panduan Khusus

Rata-rata 65 Ribu Penumpang per Hari

Berdasarkan data terakhir, Bandara I Gusti Ngurah Rai mencatat rata-rata trafik sekitar 65.000 penumpang setiap hari. Berbeda dengan sebagian besar bandara lain yang beroperasi sepanjang tahun, bandara di Bali memiliki satu hari tanpa aktivitas penerbangan saat Nyepi.

"Kalau di tempat lain ada 365 hari operasional dalam setahun, di Bali hanya 364 hari karena satu hari bandara berhenti total saat Nyepi,” ungkapnya.

Siap Hadapi Lonjakan Penumpang Lebaran

Selain pengaturan operasional saat Nyepi, pengelola bandara juga telah menyiapkan langkah untuk menghadapi lonjakan penumpang pada masa libur Lebaran. Sejumlah maskapai dilaporkan telah mengajukan penerbangan tambahan untuk mengakomodasi meningkatnya permintaan perjalanan.

Secara total, terdapat sekitar 265 extra flight yang diajukan maskapai untuk melayani sejumlah rute domestik utama seperti Jakarta (Cengkareng), Surabaya, Labuan Bajo, dan Balikpapan.

Tambahan penerbangan ini dilayani oleh beberapa maskapai, antara lain Lion Group, Pelita Air, Indonesia AirAsia, serta maskapai lainnya.

Berdasarkan tren penerbangan nasional, rute Jakarta (Cengkareng)-Denpasar masih menjadi salah satu jalur penerbangan paling sibuk di Indonesia. Selain itu, rute internasional dari Singapura dan Australia juga tetap menjadi pasar utama wisatawan yang berkunjung ke Bali.

Lonjakan trafik penumpang diperkirakan terjadi pada periode 13 hingga 27 Maret. Rentang waktu ini bertepatan dengan beberapa momentum sekaligus, yakni Hari Raya Nyepi, libur Lebaran, serta libur sekolah.

Kondisi tersebut diperkirakan akan mendorong peningkatan arus wisatawan menuju Bali. Secara keseluruhan, trafik penerbangan diproyeksikan tumbuh sekitar 1% untuk penerbangan domestik dan 3% untuk penerbangan internasional.

Pertumbuhan tersebut menunjukkan tren positif sektor pariwisata Bali yang masih menjadi destinasi favorit wisatawan domestik maupun mancanegara. (OL/E-4)