BINA Lebaran 2026 Dimulai, Targetkan Transaksi Rp53 Triliun

PROGRAM nasional Belanja di Indonesia Aja (BINA) Lebaran 2026 resmi dimulai pada 6-30 Maret 2026. Program tersebut digelar untuk mendorong konsumsi domestik selama Ramadan hingga Idulfitri sekaligus memperkuat perputaran ekonomi nasional. BINA Lebaran tahun ini digelar di lebih dari 400 pusat perbelanjaan dan sekitar 80.000 toko di seluruh Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah mengapresiasi konsistensi penyelenggaraan program tersebut yang dinilai mampu menjaga daya beli masyarakat pada momentum hari besar keagamaan.
“Program ini menargetkan transaksi sekitar Rp53,38 triliun atau meningkat sekitar 20 persen dibandingkan tahun lalu,” kata Airlangga melalui keterangannya, Selasa (10/3).
Ia menilai berbagai stimulus yang disiapkan pemerintah, mulai dari bantuan sosial, diskon transportasi hingga pembayaran tunjangan hari raya (THR), diharapkan dapat memperkuat konsumsi masyarakat selama Ramadan dan Lebaran.
Ketua Umum HIPPINDO Budihardjo Iduansjah mengatakan Ramadan dan Lebaran merupakan periode paling penting bagi industri ritel nasional sekaligus penggerak utama konsumsi domestik.
Menurut dia, program BINA Lebaran 2026 menghadirkan berbagai promo hingga potongan harga 70 persen dari sekitar 800 brand yang mencakup kategori fesyen, makanan dan minuman, elektronik, hingga kebutuhan sehari-hari.
Sementara itu, Vice President Government Affairs Lazada Indonesia Yovan Sudarma menegaskan kolaborasi dalam program BINA menjadi bagian dari komitmen Lazada dalam memperkuat ekonomi domestik melalui transformasi digital.
“Kolaborasi Lazada dengan HIPPINDO dalam program BINA Lebaran 2026 menjadi wujud dukungan kami terhadap penguatan ekonomi nasional melalui sinergi antara ritel offline dan kanal digital,” ujar Yovan.
Menurut dia, integrasi ekosistem ritel dan platform digital juga diharapkan dapat membantu brand serta pelaku UMKM lokal memperluas jangkauan pasar sekaligus meningkatkan penjualan selama momentum Ramadan dan Idulfitri. (E-4)
