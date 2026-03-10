4 Lokasi ATM Rp10 Ribu & Rp20 Ribu di Bekasi, Cek Lokasinya di Sini!

Lokasi ATM pecahan Rp10 ribu dan Rp20 ribu di Bekasi untuk THR Lebaran 2026.(Freepik)

KEBUTUHAN masyarakat akan uang tunai pecahan kecil menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H atau Lebaran 2026 mulai meningkat pesat. Di Bekasi, Jawa Barat, warga kini tidak perlu lagi mengantre panjang di kantor cabang bank atau berebut kuota di aplikasi PINTAR Bank Indonesia untuk mendapatkan uang pecahan Rp10 ribu dan Rp20 ribu.

Sejumlah bank BUMN, seperti Bank Mandiri dan BNI, telah menyiagakan mesin ATM khusus denominasi kecil di beberapa titik strategis di wilayah Bekasi.

Fasilitas ini memungkinkan nasabah melakukan tarik tunai secara mandiri selama stok uang di dalam mesin masih tersedia.

Daftar Lokasi ATM Pecahan Kecil di Bekasi

Berdasarkan data operasional Maret 2026, berikut adalah titik lokasi ATM yang menyediakan pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 di wilayah Bekasi:

Bank Pecahan Lokasi / Alamat Bank Mandiri Rp10.000 & Rp20.000 Jl. Ir. H. Juanda No. 155, Bekasi Timur Bank Mandiri Rp10.000 & Rp20.000 Jl. Raya Galaxy Blok H/19, Bekasi Selatan Bank BNI Rp20.000 KCP Bekasi Juanda, Bekasi Timur Bank BNI Rp20.000 Area Jatiwaringin / Galaxy

Catatan Penting: Ketersediaan uang pecahan kecil di mesin ATM sangat bergantung pada stok harian yang diisi oleh pihak bank. Jika pilihan nominal tidak muncul di layar, kemungkinan besar stok pecahan tersebut sedang kosong.

Tips Tarik Tunai Agar tidak Kehabisan

Mengingat tingginya minat masyarakat Bekasi menjelang Lebaran, berikut adalah panduan praktis agar transaksi Anda lancar:

Cek Stiker Mesin: Pastikan ada stiker bertuliskan denominasi Rp10.000 atau Rp20.000 di bodi mesin atau layar utama sebelum memasukkan kartu.

Waktu Penarikan: Disarankan datang pada pagi hari (pukul 08.00 - 10.00 WIB) saat mesin baru saja diisi ulang oleh petugas vendor bank.

Gunakan Bank yang Sama: Untuk menghindari biaya admin dan kegagalan sistem, gunakan kartu ATM yang sesuai dengan mesin bank tersebut.

Pantau Media Sosial: Ikuti akun resmi Bank Mandiri atau BNI untuk update titik lokasi terbaru jika ada penambahan mesin ATM temporer selama masa Ramadhan.

Dengan adanya fasilitas ATM pecahan kecil ini, diharapkan distribusi uang layak edar di Bekasi menjadi lebih merata dan memudahkan masyarakat dalam menjalankan tradisi berbagi di hari kemenangan nanti. (Z-10)