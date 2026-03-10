4 Lokasi ATM Rp10 Ribu & Rp20 Ribu di Bekasi, Cek Lokasinya di Sini!

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
KEBUTUHAN masyarakat akan uang tunai pecahan kecil menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H atau Lebaran 2026 mulai meningkat pesat. Di Bekasi, Jawa Barat, warga kini tidak perlu lagi mengantre panjang di kantor cabang bank atau berebut kuota di aplikasi PINTAR Bank Indonesia untuk mendapatkan uang pecahan Rp10 ribu dan Rp20 ribu.
Sejumlah bank BUMN, seperti Bank Mandiri dan BNI, telah menyiagakan mesin ATM khusus denominasi kecil di beberapa titik strategis di wilayah Bekasi.
Fasilitas ini memungkinkan nasabah melakukan tarik tunai secara mandiri selama stok uang di dalam mesin masih tersedia.
Berdasarkan data operasional Maret 2026, berikut adalah titik lokasi ATM yang menyediakan pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 di wilayah Bekasi:
|Bank
|Pecahan
|Lokasi / Alamat
|Bank Mandiri
|Rp10.000 & Rp20.000
|Jl. Ir. H. Juanda No. 155, Bekasi Timur
|Bank Mandiri
|Rp10.000 & Rp20.000
|Jl. Raya Galaxy Blok H/19, Bekasi Selatan
|Bank BNI
|Rp20.000
|KCP Bekasi Juanda, Bekasi Timur
|Bank BNI
|Rp20.000
|Area Jatiwaringin / Galaxy
Catatan Penting: Ketersediaan uang pecahan kecil di mesin ATM sangat bergantung pada stok harian yang diisi oleh pihak bank. Jika pilihan nominal tidak muncul di layar, kemungkinan besar stok pecahan tersebut sedang kosong.
Mengingat tingginya minat masyarakat Bekasi menjelang Lebaran, berikut adalah panduan praktis agar transaksi Anda lancar:
Dengan adanya fasilitas ATM pecahan kecil ini, diharapkan distribusi uang layak edar di Bekasi menjadi lebih merata dan memudahkan masyarakat dalam menjalankan tradisi berbagi di hari kemenangan nanti. (Z-10)
