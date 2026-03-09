Blibli Manfaatkan Momentum Lebaran dengan Gelar XPO THR Fest 2026

Blibli XPO Smartphone THR Fest 2026(Blibli)

Momentum pencairan tunjangan hari raya (THR) dimanfaatkan sebagai peluang menghadirkan pameran gadget gawai bagi masyarakat yang ingin memperbarui perangkat menjelang Lebaran. Melalui Blibli XPO Smartphone THR Fest 2026, platform e-commerce Blibli menghadirkan pengalaman belanja gadget secara langsung bagi konsumen.

Pameran yang diselenggarakan oleh entitas anak usaha Blibli, PT Global Teknologi Niaga (GTNi), berlangsung pada 3-15 Maret 2026 di Main Atrium Ground Floor Margo City. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendekatkan produk teknologi terbaru kepada pelanggan sekaligus memanfaatkan momentum meningkatnya daya beli menjelang hari raya.

CEO PT Global Teknologi Niaga Wisnu Iskandar mengatakan periode pencairan THR kerap menjadi waktu yang dinantikan masyarakat untuk mewujudkan berbagai rencana pembelian, termasuk melakukan upgrade perangkat elektronik.

Baca juga : Indef : Ramadan dan Lebaran Buka Peluang Ekonomi, tapi Dibayangi Tekanan Inflasi

“Momentum THR selalu jadi waktu yang paling dinantikan untuk mewujudkan wishlist, termasuk upgrade gadget. Melalui Blibli XPO THR Fest, kami ingin memastikan pelanggan tidak hanya mendapatkan produk terbaru, tetapi juga nilai tambah yang nyata,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (9/3).

Melalui pameran ini, konsumen juga mendapatkan berbagai keuntungan tambahan, termasuk perlindungan perangkat hingga 36 bulan tanpa biaya tambahan, sehingga memberikan rasa aman saat membeli gadget baru.

Blibli XPO THR Fest merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar di Summarecon Mall Serpong pada September 2025, yang mendapat respons positif dari pengunjung. Dalam pameran kali ini, pengunjung dapat mencoba langsung berbagai smartphone terbaru dari sejumlah merek global seperti Samsung, Apple, Huawei, Oppo, dan Xiaomi. Beberapa perangkat yang menjadi sorotan antara lain Samsung Galaxy S26 Series, iPhone 17, Huawei Mate X7, Xiaomi 15, serta OPPO Reno 15.

Selain mencoba produk secara langsung, pengunjung juga dapat berkonsultasi dengan tenaga ahli di lokasi pameran untuk membandingkan spesifikasi perangkat sebelum memutuskan pembelian. Melalui penyelenggaraan Blibli XPO THR Fest 2026, perusahaan berharap masyarakat dapat memanfaatkan momentum THR untuk mendapatkan perangkat teknologi terbaru dengan berbagai penawaran yang lebih hemat sekaligus pengalaman belanja yang lebih interaktif. (E-3)