Tenang Bersama Wuling Hadir di Trans Studio Mall Bandung selama Satu Pekan

PERTUMBUHAN ekonomi yang positif di Kota Bandung dan sekitarnya, membuat sejumlah produsen otomotif memperkuat pasar di wilayah ini. Salah satunya Wuling Motos yang terus mempromosikan produknya untuk warga kota ini.
Yang terbaru, Wuling menggelar pameran di Main Atrium Trans Studio Mall, Bandung, pada 25 Februari hingga 1 Maret 2026.
Kali ini, Wuling menampilkan jajaran lini produk dari berbagai segmen, mulai dari Internal Combustion Engine (ICE) Electric Vehicle (EV) hingga Plug-in Hybrid (PHEV).
Selain unit display, pengunjung juga dapat melakukan test drive. Sejumlah promo selama pameran pun ditebar.
“Dalam kesempatan ini, kami turut menampilkan Wuling Eksion untuk menyapa masyarakat kota Bandung. Selain itu, kami menampilkan ragam lini produk Wuling. Pengunjung juga bisa melakukan test drive. Tak ketinggalan, ada berbagai promo menarik yang memberikan kemudahan untuk memiliki kendaraan Wuling impian,“ terang Dandy Damar Raharja, Regional Sales Area Wuling Motors.
Wuling menampilkan 6 unit kendaraan yang terdiri dari New Air ev, New BinguoEV, New CloudEV, Darion PHEV, Darion EV, serta Eksion di Main Atrium Trans Studio Mall.
Untuk memberikan pengalaman berkendara secara langsung kepada pengunjung, tersedia pula 6 unit test drive seperti Air ev, BinguoEV, CloudEV, Darion EV, Darion PHEV dan New Alvez.
Promo menarik
Dalam pameran mal yang bertema ‘Tenang Bersama Wuling’, konsumen dapat menikmati promo menarik yang terdiri dari uang muka Rp8 juta, cicilan mulai dari Rp2 juta, lalu, free insurance untuk Darion EV selama 2 tahun, serta gratis voucher belanja untuk pembelian produk Wuling tertentu.
Tak hanya itu, Wuling pun memberikan Lifetime Warranty yaitu garansi seumur hidup untuk komponen utama EV, HEV, dan Plug In Hybrid. Selain itu, ada juga gratis charging device untuk pembelian ABC EV, sampai dengan Extensive Free Maintenance selama 10 tahun/100.000 km untuk
Darion EV serta 10 tahun/80.000 km untuk Darion PHEV.
Wuling turut menghadirkan lucky dip dengan berbagai hadiah menarik bagi konsumen yang melakukan pembelian selama pameran. Mulai dari e-wallet, Flazz, Xiaomi Smart Band 9, Sony Headphone WH-CH520, Smart TV 32 inch, Huawei Matepad SE 11” Tablet, hingga iPhone 17 Pro Max. Khusus pembelian lini New Air ev, New BinguoEV, dan New Cloud EV Lite, konsumen bisa mendapatkan tambahan promo THR hingga Rp10 juta.
Adapun seluruh promo dalam pameran ini berlaku dengan syarat dan ketentuan.
Dalam pameran ini, pengunjung juga dapat melihat secara langsung model SUV terbaru Wuling yakni Eksion, yang sebelumnya telah melakukan penampilan perdananya di Indonesia pada ajang IIMS 2026.
Kehadiran model ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang ingin mengenal lebih dekat pengembangan dari
teknologi Wuling Wuling dalam memenuhi kebutuhan mobilitas keluarga Indonesia.
SUV pertama di Indonesia dengan teknologi Electric Vehicle dan Plug In Hybrid ini mengusung desain ‘Muscular Flowline Design’ dengan karakter tegas dan proporsional yang merepresentasikan semangat eksplorasi.
Didukung konfigurasi 7-seater yang lapang serta panoramic sunroof yang membentang hingga baris belakang, kendaraan ini menghadirkan kenyamanan optimal bagi seluruh penumpang.
Varian EV dilengkapi MAGIC Battery Pro dengan kemampuan jarak tempuh hingga 530 km. Sementara pilihan Plug-in Hybrid dengan jarak tempuh hingga lebih dari 1,000 km yang memadukan mesin bensin dan motor listrik dengan dukungan teknologi Ling Power untuk fleksibilitas mobilitas yang lebih luas.
