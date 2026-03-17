One Way Resmi Diberlakukan di Ruas Tol Cipali KM 72 hingga KM 188

Reza Sunarya
17/3/2026 16:45
Pemberlakukan one way di ruas Tol Cipali KM 72 hingga KM 188, Selasa (17/3/2026).(MI/Reza Sunarya)

REKAYASA lalu lintas one way resmi diberlakukan di ruas Tol Cipali KM 72 hingga KM 188 tepat pada pukul 15.21 WIB. Penerapan ini merupakan bagian dari implementasi rekayasa lalu lintas one way tahap I dari KM 70 (Jakarta–Cikampek) hingga KM 263 (Pejagan–Pemalang).

Sebelumnya, langkah persiapan berupa sterilisasi jalur arah Jakarta serta area istirahat (rest area) di sepanjang jalur tersebut telah dilaksanakan sejak pukul 13.00 WIB.

Seluruh proses pelaksanaan rekayasa lalu lintas ini dilakukan berdasarkan diskresi serta arahan langsung dari pihak Kepolisian di lapangan.

Sejak pukul 00.00 hingga 15.00 WIB, tercatat sekitar 41 ribu kendaraan melintasi Cikopo menuju Cirebon. Volume lalu lintas tersebut meningkat 27% dibandingkan volume pada jam yang sama kemarin.

"Secara keseluruhan, volume lalu lintas di ruas Tol Cipali terpantau meningkat 18% dibandingkan volume pada jam yang sama kemarin," kata Sustainability Management & Corporate Communications Dept. Head Astra Tol Cipali, Ardam Rafif Trisilo, Selasa (17/3).

Astra Tol Cipali mengimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan, menjaga jarak aman antar kendaraan, dan wajib mematuhi arahan petugas di lapangan selama masa pemberlakuan rekayasa lalu lintas.(RZ/E-4)

 



Editor : Putri yuliani
