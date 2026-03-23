Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
VOLUME kendaraan pada arus balik Lebaran 2026 di jalur arteri nasional wilayah Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, mengalami peningkatan signifikan pada Senin (23/3/2026). Kemacetan panjang hingga 10 kilometer terpantau mulai dari Simpang Pamoyanan hingga Lingkar Gentong arah Bandung.
Kemacetan dipicu oleh tingginya volume kendaraan pribadi dan angkutan umum yang datang dari arah Jawa Tengah menuju Jawa Barat. Berdasarkan pantauan di lokasi, tersendatnya arus lalu lintas diperparah oleh aktivitas keluar-masuk kendaraan di sejumlah titik krusial, seperti SPBU, Simpang Panyusuhan Ciawi, Sukamantri, hingga Simpang Tiga Pamoyanan.
Seorang pemudik asal Bandung, Budhi (34), mengaku terjebak macet total di wilayah Ciawi. Ia yang baru saja mudik dari Kota Tasikmalaya menyebut kendaraan roda empat nyaris tidak bergerak di jalur menuju Lingkar Gentong.
"Kemacetan terjadi pada H+2 ini memang belum puncaknya, tapi kendaraan sudah terjebak dari Ciawi hingga Lingkar Gentong atas. Banyak mobil pribadi mogok di tanjakan Lingkar Gentong yang membuat laju kendaraan tersendat-sendat," ujar Budhi.
Kondisi serupa dirasakan Gungun (49), warga Antapani, Bandung. Perjalanan dari Ciamis menuju Bandung yang biasanya ditempuh dalam waktu 3,5 jam, kini membengkak drastis akibat kepadatan di jalur selatan.
Ia menceritakan bahwa dirinya berangkat dari Ciamis pukul 10.00 WIB dan baru mencapai Lingkar Gentong sekitar pukul 14.00 WIB. Menurutnya, kemacetan mengular hingga ke area Rumah Makan Gentong, terutama saat pihak kepolisian memberlakukan rekayasa lalu lintas.
"Mudik tahun ini ada keterlambatan terjebak macet di Simpang Pamoyanan hingga mengular setelah aparat kepolisian memberlakukan satu arah atau one way," kata Gungun.
Kasat Lantas Polres Tasikmalaya Kota, AKP Riki Kustiawan, mengonfirmasi terjadinya lonjakan volume kendaraan pada H+2 ini. Menurutnya, kepadatan terjadi karena bercampurnya arus balik dengan pemudik lokal yang melakukan perjalanan wisata dan silaturahmi.
"Kemacetan di jalur arteri nasional melalui Gentong memang terjadi di dua arah, baik ke arah Garut maupun ke Tasikmalaya. Hal ini karena ada pemudik lokal yang tengah berwisata," jelas AKP Riki.
Untuk mengantisipasi kemacetan yang lebih parah, pihak kepolisian telah menerapkan Cara Bertindak (CB) berupa sistem buka tutup atau one way secara situasional. Langkah ini diharapkan dapat memperlancar arus lalu lintas dari arah Timur menuju Barat maupun sebaliknya di titik-titik rawan macet.
(H-3)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved