Lebaran Sehat, LG Electronics Indonesia Dukung Pemulihan Pasca Bencana Pasirlangu

LG Indonesia menyerahkan bantuan alat peraga edukatif untuk sekolah di wilayah Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.(istimewa)

DUKUNGAN masih mengalir untuk korban tanah longsor di Desa Pasilangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.

Salah satunya datang dari PT LG Electronics Indonesia (LG). Perusahaan menyelenggarakan program sosial bertajuk LG Lebaran Sehat di Pasirlangu. Kegiatan ini menjadi bagian upaya perusahaan dalam mendukung pemulihan masyarakat setempat pasca bencana tanah longsor yang menimpa pada akhir Januari lalu.

“Di tengah suasana Lebaran ini, kami berharap kehadiran LG dapat memberikan dukungan bagi masyarakat. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga dalam membangun kembali semangat dan harapan, terlebih pada masa pemulihan pasca bencana," ujar Ha Sang-chul, President of LG Electronics Indonesia.

Menurut dia, hal ini sejalan dengan komitmen LG yang terangkum dalam tagline Life’s Good when We Do Good, dengan setiap inisiatif diharapkan mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

Program LG Lebaran Sehat sendiri merupakan agenda tahunan perusahaan yang penyelenggaraannya bertepatan dengan momentum Idul Fitri. Memasuki tahun ke-empat pelaksanaannya, sesuai dengan namanya, bagian utama program ini ialah pemberian makanan sehat bagi masyarakat yang dipadukan dengan program lain seturut kebutuhan masyarakat penerima.

Dalam penyelenggaraan tahun ini dilakukan di wilayah Pasirlangu sebagai salah satu daerah terdampak bencana tanah longsor pada akhir Januari lalu yang telah menimbulkan korban jiwa dengan sebagian warga sempat dinyatakan hilang. Perusahaan menyusun program LG Lebaran Sehat dengan membawa tiga fokus. Ketiganya yaitu sosial, kesehatan dan edukasi.

1.000 paket makanan sehat

Dalam aspek sosial, LG membagikan 1.000 paket makanan sehat kepada masyarakat sekitar. Untuk memastikan kecukupan gizi di dalamnya, seluruh makanan disusun dengan memperhatikan komposisi gizi seimbang yang mengacu pada pedoman Program GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Bersamaan dengan itu, perhatian terhadap aspek kesehatan dilakukan melalui kerja sama dengan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) setempat. Salah satunya berwujud pemeriksaan kesehatan bagi anak usia balita untuk memantau tumbuh kembang sekaligus mendeteksi potensi stunting sejak dini.

Tak hanya itu, LG pun turut menyediakan 100 botol vitamin bagi balita sesuai rekomendasi tenaga kesehatan.



Mainan edukatif



Pada kesempatan yang sama, yang menjadi fokus perhatiannya dalam aspek edukasi, LG memberikan donasi berupa tiga set mainan edukatif untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa SPS Aster, Pasirlangu. Kegiatan ini juga dibarengi dengan aktivitas mewarnai serta pembagian paket perlengkapan sekolah bagi siswa sekolah dasar yang terdampak.

"Menjadi upaya kami untuk mengembalikan serta mendukung semakin besarnya semangat belajar anak-anak dalam masa pemulihan pasca bencana ini," ujar Rudy Tambuwun, Branch Manager for Bandung Area at LG Electronics Indonesia.

Seluruh rangkaian kegiatan ini juga mengedepankan penggunaan material ramah lingkungan yang dapat didaur ulang. Inisiatif ini sekaligus menjadi sarana edukasi awal bagi anak-anak mengenai pentingnya penerapan gaya hidup berkelanjutan.

Lebih lanjut dikatakannya, LG Lebaran Sehat ini merupakan bagian dari salah satu pilar inisiatif sosial perusahaan yaitu LG Loves and Cares yang berfokus pada kegiatan sosial kemasyarakatan. Pilar ini menjadi penopang berbagai inisiatif sosial perusahaan yang terangkum dalam LG Loves Indonesia.



Inisiatif sosial



Selain LG Loves and Cares, LG Loves Indonesia memiliki tiga pilar lain. Ketiganya yaitu LG Loves Green untuk pelestarian lingkungan, LG Loves School untuk pendidikan, serta LG Loves Children yang menitikberatkan pada pengembangan anak Indonesia.

Dikatakan Ha Sang-chul, keberadaan berbagai pilar inisiatif sosial perusahaan yang terangkum dalam LG Loves Indonesia ini menjadi cerminan upaya berkelanjutan LG untuk lebih berkontribusi nyata bagi masyarakat. Hal yang menjadi bagian komitmen jangka panjang perusahaan yang tak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan.

"Kami percaya bahwa kontribusi yang dilakukan secara berkelanjutan, sekecil apa pun, dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Melalui semangat Life’s Good when We Do Good, LG berupaya untuk terus hadir dan tumbuh bersama masyarakat Indonesia, sekaligus membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak yang memiliki kepedulian serupa,” tandasnya.