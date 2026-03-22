Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
VOLUME kendaraan yang melintas di jalur Puncak terpantau meningkat pada H+1 Idulfitri 1447 Hijriah, Minggu (22/3). Polres Cianjur pun melakukan pengimbangan untuk menghindari terjadinya penumpukan kendaraan.
Kasatlantas Polres Cianjur, Ajun Komisaris Aang Andi Suhandi, mengatakan melihat kondisi di lapangan, terjadi peningkatan hampir 70% volume kendaraan dibandingkan pada hari H Idulfitri 1447 Hijriah pada Sabtu (21/3).
"Dibanding hari kemarin, memang terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Bisa melebihi 70% dibanding hari kemarin (Sabtu)," kata Aang di tengah pemantauan di Pos Polisi I Segar Alam, Minggu (22/3).
Peningkatan volume kendaraan tak hanya dari arah Jakarta ke Puncak Bogor dan Cianjur. Tapi juga dari arah Cianjur menuju Puncak ataupun Jakarta.
"Peningkatan arus kendaraan dari dua arah," tuturnya.
Volume kendaraan didominasi wisatawan yang berlibur ke berbagai objek wisata di kawasan Puncak hingga ke Cipanas, Cianjur. Arus lalu lintas kendaraan mayoritas berasal arah Jakarta.
"Dari tadi pagi sampai siang terjadi peningkatan arus lalu lintas ke objek-objek wisata ke daerah Puncak. Pukul 06.45 WIB, kami koordinasi dengan Polres Bogor. Iring-iringan kendaraan dari arah Jakarta ke Puncak sudah mulai meriah. Keluar dari gate tol sudah melebihi 3 ribu unit," terang Aang.
Aang menuturkan, Polres Cianjur melaksanakan pengimbangan di perbatasan dengan Puncak, Kabupaten Bogor. Upaya itu dilakukan agar arus kendaraan bisa berjalan tanpa hambatan.
"Tadi, Polres Bogor melaksanakan one way atau satu jalur dari arah Jakarta menuju ke Puncak. Sehingga, kami pun dari perbatasan Cianjur melakukan pengimbangan dengan pemantauan arus lalu lintas dan membantu bagaimana arus lalu lintas dari Bogor ke Cianjur tetap mengalir. Sekitar pukul 12.00 WIB, ekor (kendaraan) sudah mendekat wilayah kita, sehingga kami melakukan pengimbangan dengan melakukan pending atau penyekatan di perbatasan Pos Segar Alam," tutur Aang.
Sekitar pukul 12.40 WIB, Polres Cianjur menerapkan satu arah dari Cianjur menuju Puncak Bogor dan Jakarta. Sekitar pukul 13.00 WIB, kepadatan volume kendaraan bisa terurai.
"Alhamdulillah lancar. Kami tinggal melaksanakan penormalan," imbuh Aang.
Polres Cianjur mengingatkan kepada para pengendara atau wisatawan agar selalu memantau informasi arus lalu lintas di kawasan Puncak. Pemantauan bisa dilakukan melalui Regional Traffic Management Center (RTMC) ataupun akun media sosial Polres Bogor maupun Polres Cianjur.
"Kami akan informasikan kalau dilaksanakan one way. Sehingga nanti tidak menunggu terlalu lama," pungkasnya. (BB)
Ketinggian air di Perumahan Bukit Cengkeh 1 dan 2 serta Perumahan Taman Duta mencapai 70-80 sentimeter hingga saat ini air belum surut.
Pengawasan dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam bersama Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat (Jabar). Namun demikian, kebun binatang tetap harus ditutup
Kenaikan bahan pokok mulai terjadi pada cabai merah, telur, bawang merah, bawang putih, daging ayam, daging sapi dan beras premium.
Akibat tawuran tersebut sebuah toko kelontong yang menjual bahan pangan dan kebutuhan pokok terbakar. Kebakaran diduga akibat tawuran antara warga yang terjadi di kawasan tersebut.
Pelaksanaan Salat Id lebih awal ini merujuk pada keputusan Muhammadiyah yang menetapkan 1 Syawal jatuh pada 20 Maret 2026
SEORANG pemudik yang nekat berjalan kaki dari Bekasi menuju Surabaya ditemukan oleh personel kepolisian di wilayah Karawang setelah kehabisan biaya untuk melanjutkan perjalanan.
Konservasi tidak bisa hanya bicara satwa. Kalau masyarakat di sekitarnya tidak mendapatkan manfaat, maka konservasi akan selalu kalah,
SATUAN Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Garut menindak tegas sebuah unit ambulans yang kedapatan menyalahgunakan fungsinya di jalur mudik Malangbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Sebanyak 19 fasilitas pengolahan sampah tetap dioperasikan hingga menjelang hari H Lebaran.
MEMASUKI puncak arus mudik, ribuan kendaraan memadati ruas Tol Cipali Subang, Jawa Barat.
DINAS Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat (Jabar) menerima aduan terkait masalah tunjangan hari raya (THR) Idulfitri 2026.
POLRES Sukabumi Kabupaten resmi menaikan status perkara kasus kematian anak Nizam Syafei ke tahap penyidikan.
MEMASUKI periode puncak arus mudik Lebaran 2026, PT KAI Logistik (Kalog) mencatatkan adanya peningkatan pengiriman hewan peliharaan melalui layanan ritel Kalog Express.
KONFLIK Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo yang belum juga usai, membuat operasional Bandung Zoo selama libur Lebaran tetap ditutup oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.
KAI Commuter Bandung menyediakan total 1.254 perjalanan atau 57 perjalanan setiap hari.
Polres Cianjur berkeinginan membantu masyarakat yang rindu berkumpul bersama keluarga saat Idul fitri.
