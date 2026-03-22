ONE WAY: Polres Cianjur berkoordinasi dengan Polres Bogor melaksanakan one way menyusul meningkatnya volume kendaraan pada H+1 Idulfitri 1447 Hijriah, Minggu (22/3).(MI/Benny Bastiandy)

VOLUME kendaraan yang melintas di jalur Puncak terpantau meningkat pada H+1 Idulfitri 1447 Hijriah, Minggu (22/3). Polres Cianjur pun melakukan pengimbangan untuk menghindari terjadinya penumpukan kendaraan.

Kasatlantas Polres Cianjur, Ajun Komisaris Aang Andi Suhandi, mengatakan melihat kondisi di lapangan, terjadi peningkatan hampir 70% volume kendaraan dibandingkan pada hari H Idulfitri 1447 Hijriah pada Sabtu (21/3).

"Dibanding hari kemarin, memang terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Bisa melebihi 70% dibanding hari kemarin (Sabtu)," kata Aang di tengah pemantauan di Pos Polisi I Segar Alam, Minggu (22/3).

Baca juga : Sebut Jakarta Bukan Kota Terpadat Dunia, Pramono: Kita Nomor 30

Peningkatan volume kendaraan tak hanya dari arah Jakarta ke Puncak Bogor dan Cianjur. Tapi juga dari arah Cianjur menuju Puncak ataupun Jakarta.

"Peningkatan arus kendaraan dari dua arah," tuturnya.

Volume kendaraan didominasi wisatawan yang berlibur ke berbagai objek wisata di kawasan Puncak hingga ke Cipanas, Cianjur. Arus lalu lintas kendaraan mayoritas berasal arah Jakarta.

Baca juga : Dugaan Tanggul di Pantai Mutiara Rembes, Dinas SDA Cek Lokasi

"Dari tadi pagi sampai siang terjadi peningkatan arus lalu lintas ke objek-objek wisata ke daerah Puncak. Pukul 06.45 WIB, kami koordinasi dengan Polres Bogor. Iring-iringan kendaraan dari arah Jakarta ke Puncak sudah mulai meriah. Keluar dari gate tol sudah melebihi 3 ribu unit," terang Aang.

Aang menuturkan, Polres Cianjur melaksanakan pengimbangan di perbatasan dengan Puncak, Kabupaten Bogor. Upaya itu dilakukan agar arus kendaraan bisa berjalan tanpa hambatan.

"Tadi, Polres Bogor melaksanakan one way atau satu jalur dari arah Jakarta menuju ke Puncak. Sehingga, kami pun dari perbatasan Cianjur melakukan pengimbangan dengan pemantauan arus lalu lintas dan membantu bagaimana arus lalu lintas dari Bogor ke Cianjur tetap mengalir. Sekitar pukul 12.00 WIB, ekor (kendaraan) sudah mendekat wilayah kita, sehingga kami melakukan pengimbangan dengan melakukan pending atau penyekatan di perbatasan Pos Segar Alam," tutur Aang.

Sekitar pukul 12.40 WIB, Polres Cianjur menerapkan satu arah dari Cianjur menuju Puncak Bogor dan Jakarta. Sekitar pukul 13.00 WIB, kepadatan volume kendaraan bisa terurai.

"Alhamdulillah lancar. Kami tinggal melaksanakan penormalan," imbuh Aang.

Polres Cianjur mengingatkan kepada para pengendara atau wisatawan agar selalu memantau informasi arus lalu lintas di kawasan Puncak. Pemantauan bisa dilakukan melalui Regional Traffic Management Center (RTMC) ataupun akun media sosial Polres Bogor maupun Polres Cianjur.

"Kami akan informasikan kalau dilaksanakan one way. Sehingga nanti tidak menunggu terlalu lama," pungkasnya. (BB)