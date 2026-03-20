Harga Daging Sapi di Pasar Tradisional Tasikmalaya Tembus Rp180 Ribu per Kilo

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
LEBARAN 1447 H, harga komoditas kebutuhan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional merangkak naik berupa cabai merah, telur, beras, bawang putih, daging ayam, daging sapi dan sayuran. Kenaikan tersebut, lantaran daya beli meningkat tapi pasokan terkenda faktor cuaca.
Dinda (44) warga Kalektoran, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mengatakan, harga berbagai kebutuhan pokok di pasar tradisional jelang lebaran merangkak naik meski pemerintah daerah sejak beberapa hari lalu melakukan gerakan pangan murah (GPM) tidak berdampak.
Kenaikan bahan pokok mulai terjadi pada cabai merah, telur, bawang merah, bawang putih, daging ayam, daging sapi dan beras premium.
"Kebutuhan pokok yang terjadi sekarang ini banyak dikeluhkan pembeli karena naiknya signifikan seperti cabai rawit Rp 95 ribu, cabai merah lokal Rp 70 ribu, cabai merah japlak Rp 95 ribu, cabai merah kriting Rp 70 ribu dan cabai domba Rp 110 ribu perkg. Namun, sayuran mulai buncis, wortel, bunga kol, kangkung, tomat naik Rp1.500," ujarnya, Jumat (20/3/2026).
Menurutnya, kenaikan bahan pokok jelang lebaran di sejumlah pedagang merangkak naik terjadi pada daging sapi dijual Rp 160 ribu hingga Rp 180 ribu perkg, daging ayam Rp 48 ribu perkg, beras medium Rp 13.500 beras premium Rp 14 ribu hingga Rp 16 ribu, telur Rp 32 ribu, minyak goreng curah Rp 24 ribu perkg, minyakita kemasan Rp 20 ribu perkg.
"Pedagang beralasan, karena faktor cuaca yang terjadi beberapa hari menyebabkan banyak lahan tertimbun longsor dan banjir serta sebagian menunggu masa panen. Namun, kebutuhan mulai merangkak naik mulai bawang merah Rp 45 ribu, bawang putih semula dijual Rp 48 ribu daging ayam Rp 48 ribu, daging sapi Rp 180 ribu perkg," katanya.
Sementara itu, penjual daging sapi di pasar Cikurubuk, Solihin, 55, mengatakan, harga kebutuhan sapi potong jelang lebaran 1447 H merangkak naik semula Rp 140 ribu naik Rp 150 ribu menjadi Rp 180 ribu perkg dan biasanya harga berubah setelah lebaran. Kenaikan daging sapi yang terjadi tersebut, lantaran para pedagang terakhir berjualan dan pembeli tidak begitu banyak.
"Kenaikan harga daging sapi yang terjadi di setiap daerah bagi para pedagang selama ini tetap bertahan. Namun, kenaikan harga daging sapi memang sudah lama terjadi semula Rp 110 ribu perkg naik Rp 125 ribu dan sekarang Rp 180 ribu, kenaikan daging biasanya terjadi jelang Idulfitri," paparnya. (AD)
