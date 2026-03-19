Dari Riau, Seorang Pemudik Terpaksa Jalan Kaki Menuju Surabaya karena Kehabisan Ongkos

Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
SEORANG pemudik yang nekat berjalan kaki dari Bekasi menuju Surabaya ditemukan oleh personel kepolisian di wilayah Karawang setelah kehabisan biaya untuk melanjutkan perjalanan. Ia kemudian ditemukan jajaran Polres Karawang saat mengamankan arus mudik Lebaran.
Pria bernama Arifin yang diketahui berangkat dari Riau tersebut semula merantau dan berniat pulang ke kampung halamannya di Surabaya. Namun, karena keterbatasan biaya yang dialaminya sejak tiba di Bekasi, ia terpaksa melintasi jalur pantura dengan berjalan kaki sambil membawa barang bawaannya.
"Setelah dilakukan pemeriksaan dan diajak berdialog, diketahui bahwa Arifin hendak menuju Surabaya namun sudah tidak memiliki ongkos sama sekali. Ia sudah berjalan kaki dari Bekasi hingga memasuki wilayah Karawang," kata Kasi Humas Polres Karawang Ipda Cep Wildan, Kamis (19/3). Langkah Sigap Kepolisian
Mendengar kisah pilu tersebut, petugas Kepolisian Polres Karawang langsung memberikan bantuan berupa Fasilitas Transportasi. Petugas mengantar pemudik tersebut ke terminal bus terdekat. Tiket difasilitasi Polres Karawang dengan bus PO tujuan Surabaya serta memberikan uang saku tambahan untuk bekal di perjalanan.
"Kami sudah titipkan yang bersangkutan kepada kru PO Bus agar dipastikan sampai ke tujuan dengan aman. Ini adalah bentuk pelayanan prima dan sisi kemanusiaan Polri dalam Operasi Ketupat, agar semua masyarakat bisa merayakan Idul Fitri bersama keluarga," tambah Cep Wildan.
Arifin, tampak haru dan menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada jajaran Polres Karawang sebelum melanjutkan perjalanannya menggunakan bus.
"Terima kasih kepada bapak kepolisian polres Kawarang yang sudah membantu saya," ungkap Arifin.
Polres Karawang mengimbau kepada seluruh pemudik agar tidak memaksakan diri jika mengalami kendala di jalan dan segera melapor ke pos polisi terdekat.(RZ/E-4)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved