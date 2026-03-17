Sebanyak 259 Peserta Mengikuti Program Mudik Gratis Pemkot Bandung

Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
SEBANYAK 259 peserta diberangkatkan ke kampung halaman mereka melalui program mudik gratis yang diadakan Pemerintah Kota Bandung. Dalam program ini pemkot menyiapkan lima armada bus menuju berbagai kota tujuan di Pulau Jawa.
Adapun rute mudik gratis yang disiapkan meliputi Bandung–Surabaya, Bandung–Yogyakarta, Bandung–Cirebon–Kuningan, serta Bandung–Tasikmalaya–Banjar. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memfasilitasi mobilitas masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan melepas para pemudik di Balai Kota Bandung pada Selasa (17/3) sore. Dia menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya program yang dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat tersebut.
“Alhamdulillahi, di sore hari yang sejuk ini kita akan melepas lima bus untuk mudik gratis dari Dinas Perhubungan Kota Bandung,” ucapnya.
Menurut Farhan, mudik gratis bukan sekadar layanan transportasi tanpa biaya, melainkan bagian dari upaya mendorong perputaran ekonomi antarwilayah. Tradisi mudik memiliki nilai strategis dalam menggerakkan ekonomi masyarakat.
“Mudik gratis bukan hanya sekadar menyediakan bus free sampai tujuan. Ini juga bentuk dukungan terhadap mobilitas warga Kota Bandung yang menunjukkan adanya perputaran sumber-sumber ekonomi,” paparnya.
Dia menjelaskan, para perantau yang bekerja di Kota Bandung selama setahun akan membawa sebagian penghasilannya ke kampung halaman, sehingga membantu menggerakkan ekonomi daerah asal.
“Mereka bekerja di Kota Bandung dan kemudian memindahkan sebagian pendapatannya ke kampung halaman. Inilah pentingnya nilai ekonomi dari mudik,” tambahnya.
Pelajar dan mahasiswa
Lebih lanjut, Farhan mengungkapkan, berdasarkan perkiraan Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik secara nasional pada tahun ini bisa mencapai hampir 200 juta orang di wilayah Jawa dan Sumatra. Hal tersebut dinilai sebagai indikator meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.
Meski demikian, ia mengingatkan, mudik juga memiliki risiko, baik dari sisi keselamatan maupun kesehatan. Oleh karena itu, seluruh pihak diminta untuk menjaga keamanan dan kondisi kesehatan selama perjalanan.
“Kita harus menjaga agar para pemudik selalu dalam keadaan sehat dan selamat hingga sampai ke tujuan,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Rasdian Setiadi melaporkan, total peserta mudik gratis tahun ini mencapai 259 orang dengan lima unit bus yang telah disiapkan.
Mayoritas peserta merupakan pelajar dan mahasiswa. Selain itu, terdapat pula peserta dari kalangan ibu rumah tangga, buruh, dan wiraswasta.
