Bank Jakarta Perkuat Mudik Gratis, 20 Bus Diberangkatkan dari Silang Monas

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melepas armada Mudik Gratis Pemprov DKI Jakarta di silang Monas, Selasa (17/3/2026).(MI/Mohamad Farhan Zuhri)

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung melepas ratusan armada mudik gratis di Silang Monas, Selasa (17/3), dengan dukungan penuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam kesempatan tersebut, Bank Jakarta kembali ambil bagian melalui penyediaan 20 unit bus bagi pemudik.

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H Wododo menegaskan dukungan tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan transportasi mudik yang aman dan nyaman bagi warga Ibu Kota.

"Sebagai BUMD DKI Jakarta, ini adalah wujud sinergi berkelanjutan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin pulang ke kampung halaman,” ujarnya.

Baca juga : Bank Jakarta Kembali Dukung Program Mudik Gratis Pemprov DKI Jakarta

Program Mudik Gratis yang digagas Dinas Perhubungan DKI Jakarta tahun ini mengalami lonjakan signifikan. Total armada yang diberangkatkan mencapai 744 bus, meningkat dari rencana awal 667 unit, seiring naiknya jumlah pemudik dari estimasi 26.000 menjadi sekitar 33.000 orang.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebut penambahan armada dilakukan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat terhadap program ini, sekaligus memastikan perjalanan mudik berlangsung tertib dan terlayani dengan baik.

Dalam skema dukungannya, Bank Jakarta menyiapkan 20 bus dengan berbagai tujuan strategis seperti Semarang, Solo, Lampung, Sidoarjo, Kediri, Yogyakarta, Purwokerto, hingga Wonogiri. Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, menandakan peran aktif BUMD dalam menopang mobilitas warga saat Lebaran. Tak hanya itu, Bank Jakarta juga menghadirkan Posko Mudik di Rest Area KM 429 Semarang pada 14–20 Maret 2026.

Baca juga : Pramono: 690 Bus Disiapkan untuk Mudik Gratis Pemprov DKI 2026

Posko tersebut menyediakan fasilitas istirahat, kursi pijat, wifi gratis, hingga layanan pengisian daya, sebagai bentuk dukungan bagi pemudik yang melanjutkan perjalanan darat di Pulau Jawa. Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta Arie Rinaldi menambahkan, partisipasi dalam program ini menjadi bentuk apresiasi atas kepercayaan masyarakat.

"Kami berharap kehadiran Bank Jakarta semakin dekat dengan masyarakat, tidak hanya dalam layanan keuangan tetapi juga dalam kebutuhan sosial seperti mudik,” katanya.

Adapun rute mudik gratis mencakup berbagai kota di Pulau Jawa dan Sumatra, mulai dari Yogyakarta, Solo, Semarang, hingga Palembang dan Bandar Lampung. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyediakan layanan angkutan sepeda motor ke sejumlah kota tujuan untuk memastikan keselamatan pemudik selama perjalanan. (E-4)