Bank Jakarta Kembali Dukung Program Mudik Gratis Pemprov DKI Jakarta

Ilustrasi

BANK Jakarta kembali dukung Program Mudik Gratis Lebaran di tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dukungan ini diwujudkan Bank Jakarta dalam bentuk penyediaan 20 bus dengan berbagai tujuan mudik yang diberangkatkan bersama total 709 bus yang diberangkatkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung bersama dengan Plh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Ujang Harmawan, dan Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo beserta sejumlah Direksi BUMD DKI Jakarta di Silang Monas, Jakarta (17/03). Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H Widodo menjelaskan bahwa dukungan tersebut merupakan komitmen Bank Jakarta dalam memberikan dukungan transportasi mudik yang aman dan nyaman bagi masyarakat DKI Jakarta.

Sebagai BUMD DKI Jakarta, kata Agus, dukungan Bank Jakarta dalam program Mudik Gratis Lebaran 2026 ini adalah wujud sinergi berkelanjutan dengan Pemprov DKI Jakarta untuk menghadirkan kemudahan bagi warga terutama dalam mendukung masyarakat yang ingin mudik ke kampung halaman.

Program Mudik Gratis merupakan program tahunan yang diselenggarakan Dinas Perhubungan dalam memberikan kesempatan kepada warga DKI Jakarta untuk mudik gratis bertemu keluarga.

Jumlah bus yang disiapkan Pemprov DKI Jakarta untuk mudik gratis tahun 2026 ini berjumlah 709 bus, bertambah dari rencana awal sebanyak 667. Penambahan jumlah armada ini dikarenakan lonjakan warga DKI Jakarta yang mudik sebanyak 30.774 pemudik dari estimasi awal sebesar 26.000 penumpang.

Sebagai informasi, Bank Jakarta menyediakan total 20 bus dengan tujuan Semarang, Solo, Lampung, Sidoarjo, Kediri, Yogyakarta, Purwokerto, dan Wonogiri. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan bus yang disediakan Bank Jakarta tahun lalu.

Selain Bank Jakarta, sejumlah BUMD yang turut mendukung mudik gratis adalah PT Transportasi Jakarta, PT MRT Jakarta, PT LRT Jakarta, PAM Jaya dan PT Pembangunan Jaya Ancol.

Selain mendukung program mudik gratis, Bank Jakarta juga menyediakan Posko Mudik Bank Jakarta yang berlokasi di Rest Area KM 429 Semarang dari tanggal 14 - 20 Maret 2026.

Posko ini disiapkan untuk memberikan fasilitas istirahat dan layanan bagi para pemudik yang melakukan perjalanan menuju berbagai daerah di Pulau Jawa. Melalui posko tersebut, para pemudik dapat memanfaatkan berbagai fasilitas seperti area istirahat, kursi pijat, wifi gratis, dan charger gratis.

Selain itu, Bank Jakarta juga menghadirkan berbagai promo dan program menarik yang dapat dimanfaatkan oleh para pemudik, seperti souvenir khusus untuk pembukaan rekening, hingga cashback untuk transaksi menggunakan QRIS melalui JakOne Mobile Bank Jakarta.

Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta, Arie Rinaldi menyampaikan bahwa dukungan Program Mudik Gratis Lebaran 2026 merupakan salah satu bentuk apresiasi Bank Jakarta atas kepercayaan Masyarakat kepada Bank Jakarta.

‘’Dengan pemberian dukungan kegiatan Program Mudik Gratis Lebaran 2026, Bank Jakarta diharapkan dapat semakin mendekatkan diri dengan masyarakat” ujar Arie.

Daftar Kota Tujuan Mudik Gratis 2026 Layanan bus tersedia untuk rute menuju:

Solo (Tirtonadi),

Tasikmalaya (Indihiang),

Palembang (Alang-Alang Lebar),

Madiun (Purboyo),

Sragen (Pilangsari),

Cilacap,

Yogyakarta (Giwangan),

Kuningan (Kertawangunan),

Bandar Lampung (Rajabasa),

Tegal,

Kebumen,

Jombang (Kepuhsari),

Pekalongan,

Wonogiri (Giri Adipura),

Kediri (Tamanan),

Malang (Arjosari),

Wonosobo (Mendolo),

Purwokerto (Bulupitu), Semarang (Mangkang), dan

Sidoarjo (Purabaya).

Adapun layanan angkutan motor tersedia untuk tujuan Semarang, Kebumen, Solo, Yogyakarta, Wonogiri, dan Sidoarjo. (E-4)