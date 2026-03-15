Program Simfoni Ramadan Bantu Masyarakat Sambut Idul Fitri

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk/Krakatau Steel Group (KRAS) menyalurkan 1.800 paket sembako kepada masyarakat di 18 kelurahan di Kota Cilegon, Banten. Penyaluran ini merupakan bagian dari rangkaian program Simfoni Ramadhan Krakatau Steel Group 2026.
Penyerahan paket sembako secara simbolis dilakukan Direktur SDM PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Suryantoro Waluyo kepada perwakilan masyarakat penerima manfaat.
Suryantoro menyampaikan kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Krakatau Steel Group untuk berbagi kebahagiaan dengan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri.
“Semoga bantuan ini dapat memberikan manfaat dan membantu masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan penuh kebahagiaan. Melalui program Simfoni Ramadhan, kami terus menumbuhkan semangat berbagi serta memperkuat kebersamaan dengan masyarakat,” ujar Suryantoro, Minggu (15/3/2026).
Pada kesempatan sama, Krakatau Steel Group juga melaksanakan flag off Program Mudik Gratis Krakatau Steel Group 2026. Sebanyak 250 peserta diberangkatkan menggunakan enam unit bus menuju berbagai kota di empat provinsi di Pulau Jawa.
Adapun rute perjalanan meliputi, Tasikmalaya, Purwokerto, Wonosobo, Solo, Yogyakarta, dan Surabaya. Program ini merupakan hasil sinergi antara BUMN dan Pemkot Cilegon untuk membantu masyarakat bisa merayakan Idul Fitri bersama keluarga di kampung halaman dengan aman dan nyaman.
Pemkot Cilegon, melalui sambutan tertulis Walikota Cilegon Robinsar, sangat mengapresiasi rangkaian Simfoni Ramadhan KS Group yang meliputi beasiswa bagi mahasiswa Cilegon, santunan yatim dan duafa serta dukungan bagi disabilitas.
Selain itu, bantuan mudik gratis serta bantuan 1.800 paket sembako bagi masyarakat Cilegon menunjukan komitmen nyata perusahaan dalam mendukung pemerintah dan masyarakat.
Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan dan Hukum Pemkot Cilegon Panca N Widodo, yang memebacakan sambutan walikota, mengapresiasi konsistensi Krakatau Steel Group dalam menghadirkan berbagai program sosial bagi masyarakat.
“Program ini menunjukkan Krakatau Steel hadir tidak hanya sebagai kekuatan industri nasional, tetapi juga sebagai mitra sosial bagi masyarakat Cilegon. Sinergi antara dunia industri dan pemerintah daerah jadi kunci menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya. (H-2)
