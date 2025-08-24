Ajang Maybank Marathon 2025 Resmi Dimulai

FLAG-off Maybank Marathon 2025 Kategori Marathon telah Dimulai.(MI/Irvan Sihombing )

FLAG-off kategori Marathon (42,195 km) dalam ajang Maybank Marathon 2025 telah dimulai Minggu (24/8/2025) pukul 04.30 WITA. Kegiatan bertema "Pace the Future" itu diikuti total 13.600 peserta dari banyak negara, di antaranya Indonesia, Kenya, Ethiopia, Maroko, dan lainnya.

Setelah kategori Marathon, flag-off Half Marathon (21,0975 km) akan dimulai 05.30 WITA, disusul 10K (10 Km) pada pukul 06.00 WITA. Kategori Wheelchair dan Children Sprint dilaksanakan setelah flag-off ketiga kategori tersebut selesai.

"Setiap peserta harus mengikuti perlombaan sesuai dengan kategori mereka. Kami juga mengingatkan agar seluruh peserta tidak memaksakan diri dan tetap memperhatikan kesehatan," kata panitia melalui pengeras suara.

Maybank Marathon 2025 diselenggarakan di sekitar kawasan Bali United Training Center, Gianyar, Bali.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI) Tigor Tanjung mengatakan, pelaksanaan Maybank Marathon yang sudah ke-14 kalinya membuktikan bahwa ajang itu terus berkomitmen untuk berkontribusi bagi pengembangan olahraga lari. Menurut dia, Maybank Marathon telah membantu pertumbuhan ekonomi, serta aksi kepedulian lingkungan, dan sosial.

"Seluruh rule yang ditetapkan oleh World Athletic berlaku di ajang ini," kata dia sebelum flag-off kategori Marathon.

Tahun ini, Maybank Marathon menyiapkan total hadiah lebih dari Rp2,7 miliar untuk 102 pemenang, termasuk bonus bagi pemecah rekor. Sebanyak 12 pelari elite internasional, terdiri dari 6 pria dan 6 perempuan, yang telah mencatatkan prestasi di berbagai ajang maraton global ikut dalam Maybank Marathon 2025. (I-1)