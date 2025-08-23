Maybank Marathon Siap Jadi Acuan Lomba Lari Maraton di Indonesia

Konferensi pers Maybank Marathon 2025.(MI/Irvan Sihombing )

PANITIA Penyelenggara Maybank Marathon mengapresiasi keinginan Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI) agar ajang tersebut bisa menjadi acuan pihak lain di Indonesia. Project Director Maybank Marathon Widya "Cheppy" Permana mengatakan keinginan PB PASI itu menjadi cambuk bagi pihaknya.

"Ya kami mendengar Sekjen PB PASI Tigor Tanjung mengapresiasi Maybank Marathon. Sejak 2012 pertama kali (ajang ini) diadakan, (kami) sudah berkoordinasi langsung dengan beliau. Tentu ini menjadi cambuk juga bagi kami bagaimana menjaga kualitas Maybank Marathon sehingga menjadi benchmark dan acuan," kata Cheppy dalam konferensi pers Flag Off Maybank Marathon 2025 di Gianyar, Bali, Sabtu (23/8/2025).

Ia menyebut sejumlah event lari maraton di Indonesia sudah mendapat label dari World Athletic, bahkan ada yang meraih status elite label. Artinya, lanjut Cheppy, Maybank Marathon yang sejak 2020 berpredikat World Athletics Elite Label Road Race sukses dalam menyebarkan virus kebaikan bagi ajang lari lainnya.

Menurut dia, penyelenggara Maybank Marathon selalu melakukan kajian dan perbaikan begitu perlombaan selesai. Komitmen itu dinilai menjadi kunci sukses Maybank Marathon menjadi acuan bagi event sejenis di Indonesia. "Pasca-perlombaan, kami langsung melakukan review. Dari review ini, kami perbaiki di area mana, apakah RPC (race pack collection), area start, area medis. Ini kami review semua, kami catat semua," tegas Cheppy.

Tidak hanya pascalomba, pihak Maybank Marathon juga berdiskusi dengan PB PASI dan World Athletic menjelang bergulirnya penyelenggaraan. "Sebulan lalu, saya hadir di kantornya PB PASI. Sebelum race ini, kami pun berdiskusi dengan technical delegate-nya World Athletic. Area mana yang harus diperbaiki, improve (jelang perlombaan)," cetusnya.

"(Semua perbaikan ini) kami persembahkan bagi para pehobi lari, yang ingin lari di road race ini. Itu juga tujuan kami untuk bisa menjawab tantangan dari PB PASI sehingga bisa menjaga kualitas dan standar penyelenggaraan event di kelas internasional yang diakui oleh World Athletic," lanjut dia.

President Director Maybank Indonesia Steffano Ridwan menyatakan, pihaknya selaku penyelenggara Maybank Marathon selalu bertekad ingin menjadikan ajang tersebut lebih dari sekadar lomba lari. Itulah sebabnya Maybank Marathon dikombinasikan dengan agenda sustainablity guna memberikan nilai tambah.

"Membangun values itu memerlukan keseriusan, perlu konsistensi, perlu biaya lebih dan sebagainya. Tidak sekadar bikin race, dapat duit dari tiket, duit sponsor. Bukan itu. Melainkan bagaimana memberikan nilai tambah kepada masyarakat, memperkenalkan budaya Bali kepada masyarakat luar," tegasnya.

Ia pun gembira karena bangsa Indonesia terbukti sukses membuat ajang maraton kelas dunia. "Peserta yang datang ada lebih dari 50 negara di maraton kita. Tahun lalu, satu dari delapan runners itu orang asing. Bayangkan. Jadi Maybank Marathon itu bukan hanya milik Maybank tetapi milik Indonesia. Ini kebanggaan kita di mata dunia," cetusnya.

Dilakukan secara bertahap

Flag-off yang menjadi penanda dimulainya Maybank Marathon 2025 akan dilakukan secara bertahap. Flag-off untuk kategori Marathon (42,195 km) akan dilakukan pada pukul 04.30 WITA, kemudian kategori Half Marathon (21,0975 km) pada pukul 05.30 WITA dan kategori 10K pada pukul 06.00 WITA. Menyusul setelahnya, flag-off juga akan dilakukan untuk kategori wheelchair. Tahun ini, Maybank Marathon menyediakan total hadiah lebih dari Rp2,7 miliar untuk 102 pemenang, termasuk pemecah rekor.

13.600 peserta dari 52 negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Jepang, Filipina, Australia, Amerika Serikat, dan dari negara-negara lainnya di Asia, Eropa serta Afrika. Total peserta asing mencapai 11% dari keseluruhan peserta, atau 1 dari 9 peserta adalah warga negara asing. Selain itu, tahun ini tercatat 76% dari total peserta mengikuti kategori Marathon dan kategori Half Marathon.

Cheppy menambahkan demi menjamin keselamatan dan kelancaran lomba, panitia melibatkan 900 marshal yang siap mengawal pelari sepanjang rute dan menyiagakan 845 personel kepolisian dengan dukungan 50 personal TNI dan 40 personal dari Dinas Perhubungan, 500 Pecalang, serta 350 tenaga medis, yang didukung 59 ambulans, yang terdiri dari 19 mobil ambulans, 36 unit sepeda motor ambulans, dan 4 ambulans berstandar IGD. “Faktor keamanan dan keselamatan seluruh peserta adalah prioritas utama dalam setiap penyelenggaraan Maybank Marathon,” ujarnya.

Menginjak penyelenggaraan ke-14, Maybank Marathon 2025 kembali menghadirkan atmosfer kompetisi kelas dunia dengan menghadirkan 12 pelari elite internasional yang terdiri dari enam pelari pria dan enam pelari perempuan. Mereka telah mencatatkan waktu terbaik di berbagai ajang marathon global. Tak hanya atlet internasional, sejumlah pelari nasional terbaik juga dijadwalkan tampil di Maybank Marathon 2025. (I-1)