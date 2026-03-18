Lebih dari 10.000 Pemudik Berangkat melalui Program Mudik Bersama Gratis

DALAM menyambut Hari Raya Idul Fitri, Bank Mandiri kembali menghadirkan Program Mudik Bersama Gratis sebagai wujud nyata komitmen perusahaan dalam memperkuat nilai sosial dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Melalui program ini, Bank Mandiri menyelenggarakan rangkaian mudik bersama yang aman dan nyaman bagi masyarakat, sejalan dengan arahan pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan mudik gratis bagi masyarakat.

Pelaksanaan rangkaian mudik tahun ini dilaksanakan melalui kolaborasi erat dengan para pemangku kepentingan strategis, termasuk Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) dan Danantara, sejalan dengan tema “Mudik Aman Berbagi Harapan 2026” sebagai payung program, dalam memperkuat sinergi ekosistem guna memastikan kelancaran dan kenyamanan perjalanan masyarakat.

Secara keseluruhan, pada tahun ini Bank Mandiri memberangkatkan lebih dari 10.000 pemudik secara bertahap, dengan menggunakan 215 unit bus yang melayani rute ke berbagai kota di Pulau Jawa dan Sumatra. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Sebagai bagian dari rangkaian program, manajemen Bank Mandiri melakukan pelepasan peserta di area Ring Road Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista mengatakan, program mudik ini merupakan wujud komitmen perusahaan dalam memperkuat ekosistem sosial serta mendukung perjalanan mudik yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

"Kami berkomitmen memastikan para pemudik dapat meraih ketenangan dalam merayakan Idul Fitri bersama keluarga, dengan kenyamanan dan keselamatan sebagai prioritas utama dalam perjalanan mereka,” ujar Adhika, di Jakarta, Rabu (18/3).

Dalam pelaksanaannya, pendaftaran program mudik gratis dilakukan secara digital melalui aplikasi Livin’ by Mandiri, sehingga memudahkan masyarakat dalam proses registrasi.

Seluruh peserta mendapatkan fasilitas pendukung, termasuk makanan dan snack selama perjalanan, merchandise, serta goodie bag berisi perlengkapan untuk mendukung kenyamanan saat mudik.

Program Mudik Bersama Gratis Bank Mandiri tidak hanya mencerminkan semangat kebersamaan dalam menyambut Hari Raya, tetapi juga sejalan dengan nilai sosial yang perusahaan junjung tinggi dalam setiap inisiatifnya. Dengan pendekatan yang berkelanjutan, Bank Mandiri berupaya terus menjadi mitra masyarakat yang membawa manfaat nyata dalam perayaan tradisi penting seperti mudik.

Selain menjadi bagian dari semangat kebersamaan menyambut Lebaran, program ini juga selaras dengan semangat Ramadan Bank Mandiri tahun ini, yaitu “Hargai Momen Keberkahan dengan Berbagi Kebaikan”. Tema tersebut mencerminkan komitmen Bank Mandiri untuk mengajak masyarakat memaknai bulan suci sebagai momentum menghadirkan ketenangan, memperkuat kepedulian sosial, serta menebarkan manfaat nyata melalui aksi berbagi yang berdampak.

Adhika menambahkan, melalui berbagai inisiatif sosial yang dihadirkan sepanjang Ramadan, Bank Mandiri berupaya menjadikan setiap momen keberkahan sebagai kesempatan untuk mempererat kebersamaan dan memperluas kontribusi bagi masyarakat, sejalan dengan komitmen Mandiri Melayani Sepenuh Hati.

“Bank Mandiri berkomitmen untuk terus menghadirkan inisiatif yang tidak hanya mendukung kelancaran ibadah dan tradisi mudik, tetapi juga memberikan nilai tambah sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat,” pungkas Adhika. (E-4)