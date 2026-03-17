Bank Mandiri Pastikan Kesiapan Livin' Hadapi Lonjakan Transaksi Lebaran

Bank Mandiri memastikan kesiapan layanan digital Livin’ by Mandiri dalam menghadapi lonjakan transaksi selama periode Lebaran 1447 Hijriah. Perseroan telah melakukan berbagai penguatan, mulai dari peningkatan kapasitas sistem, stabilitas infrastruktur, hingga pemantauan transaksi secara real time, guna menjamin kelancaran dan keamanan aktivitas keuangan nasabah di tengah meningkatnya kebutuhan transaksi masyarakat.

Momentum Lebaran yang identik dengan berbagi juga diiringi peningkatan aktivitas keuangan masyarakat, mulai dari pengiriman uang, pembayaran berbagai kebutuhan, hingga transaksi di berbagai merchant.

"Kami telah menyiapkan kapasitas sistem secara komprehensif untuk mengantisipasi kebutuhan transaksi selama periode Idul Fitri," ujar Senior Executive Vice President (SEVP) Information Technology Bank Mandiri Susilo Hardiyantono dalam keterangan resmi, Selasa (17/3).

Ia mengatakan kesiapan infrastruktur digital menjadi fokus utama perseroan dalam menyambut peningkatan aktivitas transaksi menjelang Lebaran. Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen Bank Mandiri dalam menjaga kualitas layanan digital yang unggul dan berkelanjutan.

Layanan Livin' by Mandiri terus diperkuat dengan memastikan aplikasi beroperasi tanpa henti selama 24 jam, memberikan kemudahan akses perbankan digital bagi seluruh nasabah kapan pun dibutuhkan.

"Berbagai penguatan yang kami lakukan bertujuan memastikan Livin’ by Mandiri tetap stabil, responsif, serta mampu memberikan pengalaman transaksi yang lancar bagi nasabah,” kata Susilo.

Lebih lanjut, Susilo mengatakan, sebagai super app, Livin’ by Mandiri menghadirkan berbagai fitur transaksi yang terintegrasi untuk mendukung beragam kebutuhan finansial nasabah. Layanan tersebut mencakup transfer antarbank dan BI-FAST, pembayaran tagihan rutin, top up e-wallet, transaksi Qris di berbagai merchant, hingga pembelian tiket perjalanan serta kebutuhan lifestyle melalui fitur Livin’ Sukha. Kehadiran fitur yang saling terhubung ini memperkuat peran Livin’ sebagai pusat aktivitas transaksi digital nasabah dalam satu ekosistem layanan yang terintegrasi.

Tak hanya itu, Livin' by Mandiri juga membekali nasabah dengan fitur top-up kartu e-money secara gratis langsung dari genggaman. Di tengah tingginya mobilitas masyarakat saat mudik dan arus balik, fitur ini hadir sebagai solusi praktis agar transaksi di jalan tol, parkir, dan berbagai layanan pembayaran tetap berjalan tanpa kendala.

Di samping itu, Bank Mandiri telah menghadirkan fitur Livin' Call dalam aplikasi Livin' by Mandiri sebagai bagian dari upaya perseroan memperluas kemudahan layanan bagi nasabah. Dengan fitur ini, nasabah dapat langsung terhubung dengan agen call center Bank Mandiri tanpa dikenakan biaya pulsa, sehingga kebutuhan informasi maupun bantuan perbankan bisa diselesaikan lebih cepat dan efisien.

Livin' by Mandiri pun mengalami pertumbuhan. Hingga Februari 2026, jumlah pengguna Livin' by Mandiri tercatat mencapai 38,5 juta pengguna dengan total 784 juta transaksi dan nilai transaksi sebesar Rp802 triliun.

Pencapaian tersebut mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat yang terus meningkat sekaligus menunjukkan kemampuan sistem Bank Mandiri dalam mengelola volume transaksi dalam skala besar secara konsisten.

“Pertumbuhan ini menjadi bukti fondasi teknologi dan tata kelola kami memiliki skalabilitas yang kuat," kata Susilo.

Dalam rangka mendorong aktivasi transaksi selama Ramadan menuju Idul Fitri, Bank Mandiri juga menghadirkan berbagai program promo melalui Livin’ by Mandiri. Nasabah dapat menikmati cashback QRIS Livin’ sampai dengan Rp100 ribu di berbagai merchant pilihan seperti Made's Warung, Pesta Kebun, Baskin Robbins, Zenbu, Tomoro Coffee, Hero Supermarket, AZKO, Watsons, Guardian.

Tak hanya itu, melalui Livin' Sukha tersedia juga promo cashback hingga Rp100 ribu untuk pembelian tiket transportasi mudik, promo cashback sampai Rp1,5 juta dan cicilan 0% hingga 24 bulan untuk pembelian gadget. Serta juga diskon hingga Rp50 ribu untuk transaksi berbagai merchant lainnya yang ada di fitur Livin' Sukha.