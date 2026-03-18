Ribuan Pemudik Taspen Menuju Kota di Jawa dan Sumatra

PT Taspen memberangkatkan sebanyak 1.400 pemudik menggunakan 35 armada bus ke berbagai kota tujuan di Pulau Jawa hingga Sumatra. Program mudik gratis ini untuk mendukung kelancaran arus mudik Idul Fitri 1447 Hijriah yang dilepas dari sejumlah titik di Jakarta, Selasa (17/3).

"Program Mudik Nyaman Bersama Taspen 2026 merupakan bentuk nyata kehadiran kami bagi para pemangku kepentingan, termasuk juga masyarakat Indonesia," kata Corporate Secretary Henra. Program tersebut merupakan bagian dari inisiatif Mudik Gratis BUMN yang bertujuan memfasilitasi masyarakat agar dapat pulang ke kampung halaman dengan aman, nyaman, dan tertib pada momentum Lebaran 2026.

Dalam pelaksanaannya, Taspen memastikan seluruh armada dipersiapkan secara terkoordinasi dan dilengkapi dengan pendamping perjalanan guna memberikan rasa aman bagi para peserta selama perjalanan berlangsung. Selain itu, seluruh peserta memperoleh perlindungan asuransi jiwa dan kecelakaan diri dari Taspen Life melalui produk Taspen Group Personal Accident dengan nilai pertanggungan sebesar Rp20 juta per peserta.

BUMN asuransi itu juga memperluas jangkauan program dengan menyediakan 15 bus tambahan bagi pegawai di lingkungan kementerian, antara lain Kementerian Sekretariat Negara sebanyak lima unit, serta masing-masing dua unit untuk Kementerian PANRB, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri, dan Bappenas. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk sinergi antarlembaga dalam mendukung mobilitas masyarakat yang lebih tertib selama periode Idul Fitri 1447 Hijriah.

Adapun rute perjalanan mencakup sejumlah kota tujuan utama seperti Semarang melalui jalur utara, Yogyakarta melalui jalur selatan dan tengah, Madiun melalui Tol Cipali, Malang melalui Yogyakarta dan jalur tengah, Solo-Sragen, Surabaya melalui jalur utara, serta kota di luar Jawa seperti Padang dan Jambi.

Selain menyediakan transportasi, Taspen juga memberikan berbagai fasilitas tambahan bagi peserta berupa merchandise dan perlengkapan perjalanan, seperti kaos, topi, tumbler, payung, serta tas. Panitia juga membekali peserta dengan paket obat-obatan ringan, seperti minyak angin dan obat antimabuk perjalanan, guna menjaga kenyamanan dan kesehatan selama perjalanan. (Ant/I-2)