Antusias Tinggi, Adira Finance Berangkatkan Ratusan Peserta Mudik Gratis

Pelepasan mudik gratis(Dok Adira Finance )

MENYAMBUT mudik Lebaran yang selalu dinantikan masyarakat Indonesia, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) menggelar Program Mudik Gratis Kembali Seru Bersama (Kurma) 2026. Tahun ini, program tersebut mendapat antusiasme tinggi dengan lebih dari 5.000 pendaftar dari wilayah Jabodetabek. Dari jumlah tersebut, sebanyak 300 peserta terpilih diberangkatkan menggunakan 10 armada bus menuju dua kota tujuan, yaitu Solo dan Yogyakarta.

Direktur Adira Finance Denny Riza menyampaikan program Kurma merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk terus hadir dalam momen penting kehidupan masyarakat.

"Melalui program ini, kami ingin memastikan masyarakat dapat menjalaninya dengan lebih tenang, aman, dan nyaman,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (18/3).

Baca juga : Bank Jakarta Perkuat Mudik Gratis, 20 Bus Diberangkatkan dari Silang Monas

Untuk memastikan perjalanan berlangsung optimal, Adira Finance menghadirkan berbagai fasilitas pendukung bagi para peserta. Sebelum keberangkatan, peserta mendapatkan layanan mini medical check-up yang mencakup pemeriksaan tekanan darah dan konsultasi kesehatan ringan guna memastikan kondisi tetap prima. Pemeriksaan kesehatan ini difasilitasi oleh Increso, organisasi sosial nirlaba yang didirikan oleh karyawan Adira Finance.

Selain itu, peserta juga mendapatkan perlindungan asuransi Personal Accident (PA) dari PT Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah). Dukungan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memberikan rasa aman bagi para pemudik.

Melalui dukungan asuransi kecelakaan diri dari Zurich Syariah bagi seluruh peserta Program Kurma 2026, perseroan berharap para pemudik dapat menikmati perjalanan dengan rasa aman dan penuh kenyamanan.

Baca juga : Menaker Yassierli Lepas Mudik Bareng United Tractors

"Kolaborasi ini sejalan dengan misi kami untuk memperluas akses perlindungan asuransi yang inklusif dan bermanfaat bagi banyak orang,” ujar Ken Sukasah, Senior Executive Vice President Partnership & Business Development Zurich Indonesia.

Salah satu peserta, Mujiono, yang berangkat bersama keluarganya menuju Solo, mengungkapkan rasa syukurnya dapat mengikuti program ini.

"Program ini sangat membantu kami untuk mudik tanpa harus khawatir soal biaya. Perjalanan jadi lebih tenang dan nyaman. Terima kasih Adira Finance,” tuturnya.

Untuk menambah kenyamanan perjalanan, panitia juga menghadirkan berbagai aktivitas interaktif di dalam bus, seperti games berhadiah dan hiburan, sehingga perjalanan menjadi lebih menyenangkan bagi para peserta.

Tidak hanya bagi peserta, Adira Finance juga menghadirkan nilai tambah melalui penyaluran bantuan CSR kepada ratusan pekerja informal di Rest Area KM 166 Tol Cipali, seperti pedagang kecil, petugas kebersihan, serta pekerja layanan pendukung lainnya yang tetap beraktivitas selama periode mudik. (E-4)