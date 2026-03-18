Menhub Tegur Pengusaha

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.

Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Rahmatul Fajri
18/3/2026 11:12
Menaker Yassierli Lepas Mudik Bareng United Tractors
Ilustrasi(Dok Istimewa)

MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Yassierli, melepas keberangkatan 1.545 peserta program "Mudik Bersama 2026" yang diselenggarakan oleh Grup United Tractors (UT) di Cakung, Jakarta Timur, Rabu (18/3/2026). Program tahunan ini dinilai sebagai wujud nyata kolaborasi transformatif antara perusahaan dan pekerja menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Menaker Yassierli mengapresiasi langkah Grup UT yang meningkatkan jumlah armada bus dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, inisiatif ini memperkuat hubungan industrial yang harmonis dan produktif.

“Kami mengapresiasi program Mudik Bersama Grup UT sebagai wujud nyata kolaborasi dalam membangun hubungan industrial yang transformatif. Inisiatif ini menunjukkan kepedulian perusahaan kepada pekerja, sehingga semangat gotong royong dapat tumbuh dan mendorong hubungan kerja yang lebih produktif,” ujar Yassierli di Jakarta, Rabu (18/3/2026).

Baca juga : Bank Jakarta Perkuat Mudik Gratis, 20 Bus Diberangkatkan dari Silang Monas

Program mudik tahun ini mengusung tema “Mudik Penuh Makna Bersama Scania”. Sebanyak 38 armada bus dikerahkan untuk mengantar karyawan, keluarga karyawan, mitra kerja, hingga siswa UT School menuju berbagai destinasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, hingga Sumatra.

Presiden Direktur United Tractors, Frans Kesuma, memastikan bahwa seluruh aspek keberangkatan telah dipersiapkan secara matang. Standar keselamatan bagi pengemudi, kru, hingga kelaikan armada bus menjadi prioritas utama perusahaan.

“Kami memastikan seluruh persiapan dilakukan secara matang, mulai dari kesiapan armada hingga standar keselamatan. UT ingin memastikan seluruh peserta dapat melakukan perjalanan dengan lancar dan tiba dengan selamat untuk menikmati momen kebersamaan yang penuh makna bersama keluarga,” kata Frans. (H-2)



Editor : Indrastuti
