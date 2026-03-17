Gubernur Sultra Lepas Ratusan Pemudik Gratis Tujuan Maluku Utara

Gubernur Sultra Andi Sumangerukka( ANTARA/La Ode Muh Deden Saputra)

GUBERNUR Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, melepas keberangkatan ratusan warga dalam Program Mudik Gratis rute Kendari menuju Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara. Program darurat ini diluncurkan untuk menyelamatkan para pemudik yang sempat tertahan akibat keterbatasan tiket kapal reguler.

Bertempat di Pelabuhan Nusantara Kendari, Minggu (15/3), Andi Sumangerukka menjelaskan bahwa program ini merupakan buah kolaborasi cepat antara Pemprov Sultra, Pemprov Maluku Utara, dan Pemkab Taliabu.

"Alhamdulillah sekitar 200 lebih penumpang bisa kita berangkatkan. Program ini hadir untuk membantu warga yang sebelumnya sempat kesulitan mendapatkan tiket karena kuota kapal reguler yang terbatas," kata Andi Sumangerukka dalam keterangan yang diterima, Selasa (17/3)..

Ia menjelaskan rute langsung dari Kendari menuju Bobong memang memiliki tantangan tersendiri karena terbatasnya jumlah armada yang melayani jalur tersebut. Berdasarkan laporan di lapangan, kata dia, terdapat lebih dari 200 calon penumpang yang tertahan akibat kapasitas kapal yang sudah penuh.

"Setelah kami berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Taliabu dan Pemprov Maluku Utara, disepakati adanya pemberangkatan tambahan ini. Kami ingin memastikan tidak ada warga yang telantar di pelabuhan," ujarnya.

Andi Sumangerukka berharap seluruh penumpang dapat menikmati perjalanan dengan selamat dan tiba di tujuan tepat waktu. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar pemerintah daerah dalam menangani persoalan logistik dan transportasi laut, khususnya di wilayah kepulauan.

Selain memfasilitasi akomodasi kapal secara gratis, Andi Sumangerukka juga memberikan santunan berupa bantuan tunai kepada para pemudik untuk membantu meringankan kebutuhan mereka selama dalam perjalanan maupun saat merayakan Lebaran di kampung halaman.

Kegiatan pelepasan tersebut disambut antusias oleh para pemudik. Mereka menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas solusi cepat yang diberikan, mengingat tingginya keinginan warga untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga.

(P-4)