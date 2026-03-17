Gubernur Sultra Lepas Ratusan Pemudik Gratis Tujuan Maluku Utara

GUBERNUR Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, melepas keberangkatan ratusan warga dalam Program Mudik Gratis rute Kendari menuju Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara. Program darurat ini diluncurkan untuk menyelamatkan para pemudik yang sempat tertahan akibat keterbatasan tiket kapal reguler.
Bertempat di Pelabuhan Nusantara Kendari, Minggu (15/3), Andi Sumangerukka menjelaskan bahwa program ini merupakan buah kolaborasi cepat antara Pemprov Sultra, Pemprov Maluku Utara, dan Pemkab Taliabu.
"Alhamdulillah sekitar 200 lebih penumpang bisa kita berangkatkan. Program ini hadir untuk membantu warga yang sebelumnya sempat kesulitan mendapatkan tiket karena kuota kapal reguler yang terbatas," kata Andi Sumangerukka dalam keterangan yang diterima, Selasa (17/3)..
Ia menjelaskan rute langsung dari Kendari menuju Bobong memang memiliki tantangan tersendiri karena terbatasnya jumlah armada yang melayani jalur tersebut. Berdasarkan laporan di lapangan, kata dia, terdapat lebih dari 200 calon penumpang yang tertahan akibat kapasitas kapal yang sudah penuh.
"Setelah kami berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Taliabu dan Pemprov Maluku Utara, disepakati adanya pemberangkatan tambahan ini. Kami ingin memastikan tidak ada warga yang telantar di pelabuhan," ujarnya.
Andi Sumangerukka berharap seluruh penumpang dapat menikmati perjalanan dengan selamat dan tiba di tujuan tepat waktu. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar pemerintah daerah dalam menangani persoalan logistik dan transportasi laut, khususnya di wilayah kepulauan.
Selain memfasilitasi akomodasi kapal secara gratis, Andi Sumangerukka juga memberikan santunan berupa bantuan tunai kepada para pemudik untuk membantu meringankan kebutuhan mereka selama dalam perjalanan maupun saat merayakan Lebaran di kampung halaman.
Kegiatan pelepasan tersebut disambut antusias oleh para pemudik. Mereka menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas solusi cepat yang diberikan, mengingat tingginya keinginan warga untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga.
Potensi cuaca ekstrem hari ini di antaranya di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, serta Kabupaten Bolaang
BMKG memperingatkan potensi hujan lebat disertai angin kencang dan petir di sejumlah wilayah Sulawesi Utara hingga 15 Februari 2025.
Tinggi gelombang antara 1,25-2,5 meter (sedang) berpeluang terjadi di perairan Laut Sulawesi, perairan utara Sulawesi Utara, dan perairan Kabupaten Minahasa Utara.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan prakiraan cuaca terkait potensi cuaca ekstrem di sembilan kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara.
SEBANYAK 16 orang dilaporkan meninggal dunia akibat banjir bandang yang melanda Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Provinsi Sulawesi Utara, pada Senin (5/1) dini hari.
Penumpang Bandara Soetta tembus 169 ribu di H-4 Lebaran. Puncak arus mudik diprediksi Rabu (18/3) dengan 187 ribu orang. Cek imbauan bagi calon penumpang di sini!
One way tahap I resmi berlaku di Tol Cipali KM 72-188 mulai Selasa sore (17/3). Volume kendaraan naik 27%! Simak detail jadwal dan imbauan petugas di sini
Layanan Siaga Mudik Lebaran 2026! Nikmati fasilitas posko, 108 bengkel siaga, hingga diskon asuransi rumah & kendaraan. Cek di sini!
Terungkap faktor penyebab macet 36 KM di Gilimanuk: Panic crossing jelang Nyepi hingga hambatan di jalur SPBU. Simak analisis dan update terbaru dari ASDP!
Mensesneg minta maaf atas penumpukan kendaraan di Ketapang-Gilimanuk selama Mudik 2026. Pemerintah siagakan petugas lapangan untuk urai antrean panjang!
