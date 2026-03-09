BMKG Imbau Masyarakat Sulawesi Utara Waspadai Cuaca Ekstrem hingga 15 Maret 2026

Headline
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi di terjadi kabupaten dan kota di Sulawesi Utara.
"BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem hingga 15 Maret 2026," kata Koordinator Bidang Operasional Stasiun Meteorologi Sam Ratulangi Manado, Karina Husna, di Manado, Senin.
Ia menjelaskan, gelombang Kelvin berkontribusi terhadap pembentukan awan hujan di wilayah Sulawesi Utara.
Selain itu, terdapat perlambatan kecepatan angin akibat aktivitas siklonik di utara dan selatan Papua yang menyebabkan penumpukan massa uap air dan mendukung pertumbuhan awan hujan, sementara indeks labilitas lokal yang kuat mendukung pertumbuhan awan konvektif di beberapa wilayah.
"Waspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, serta peningkatan akumulasi curah hujan harian," ujarnya.
Karina menyebutkan, potensi cuaca ekstrem hari ini di antaranya di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, serta Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Pada Selasa (10/03) berpotensi terjadi di Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan Kabupaten Kepulauan Talaud.
Di hari Rabu (11/03), dapat terjadi di Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sitaro, dan Kabupaten Kepulauan Talaud.
Di hari Kamis (12/03), berpeluang terjadi di Kota Tomohon, Kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud.
Selanjutnya di hari Jumat (13/03), berpotensi terjadi di Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Di hari Sabtu (14/03), diperkirakan seluruh wilayah Sulawesi Utara cerah hingga hujan ringan, dan di hari Minggu (15/03) cuaca ekstrem di wilayah Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Kepulauan Sitaro. (Ant/Z-4)
