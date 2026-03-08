6 Orang Tewas di Michigan dan Oklahoma saat Badai Tornado Dahsyat Terjang AS

Enam orang, termasuk bocah 12 tahun, tewas akibat terjangan tornado di Michigan dan Oklahoma, AS. Ratusan warga kehilangan tempat tinggal dan aliran listrik.(Media Sosial X)

SEDIKITNYA enam orang dilaporkan tewas dan belasan lainnya luka-luka setelah serangkaian tornado dahsyat menyapu wilayah Michigan dan Oklahoma, Amerika Serikat, pada Jumat waktu setempat. Badai ekstrem ini meninggalkan jejak kehancuran berupa bangunan yang rata dengan tanah, pohon-pohon yang tumbang, hingga pemutusan aliran listrik massal.

Otoritas setempat mengonfirmasi bahwa empat korban jiwa berasal dari Michigan Selatan, sementara dua orang lainnya meninggal dunia di Oklahoma. Hingga saat ini, tim penyelamat masih terus menyisir puing-puing bangunan untuk mendata kerusakan dan mencari kemungkinan korban tambahan.

Duka Mendalam di Michigan

Di Michigan, Departemen Syerif Branch County melaporkan tiga orang tewas dan 12 lainnya luka-luka di dekat Union City. Sementara itu, sekitar 80 kilometer dari lokasi tersebut, tepatnya di Cass County, seorang bocah laki-laki berusia 12 tahun bernama Silas Anderson dilaporkan menjadi korban tewas keempat di negara bagian tersebut.

"Silas dikelilingi oleh keluarga pada saat kepergiannya," ungkap kantor Syerif Cass County melalui pernyataan resmi.

Kerusakan di wilayah ini digambarkan sangat masif. "Banyak struktur besar, termasuk rumah dan gudang, mengalami kerusakan mulai dari dampak struktural utama hingga hancur total," tambah pihak berwenang.

Gubernur Michigan, Gretchen Whitmer, telah menetapkan status darurat untuk wilayah Branch, Cass, dan St. Joseph. "Hati saya bersama keluarga yang kehilangan orang-orang terkasih dan warga Michigan yang terluka kemarin," ujar Whitmer.

Kehancuran di Oklahoma

Kondisi serupa terjadi di Oklahoma. Manajer Darurat wilayah Okmulgee, Jeff Moore, menyatakan tornado menciptakan jalur kerusakan sepanjang 6,4 kilometer di selatan Tulsa. Dua orang dilaporkan tewas di wilayah Beggs akibat terjangan badai tersebut.

Gubernur Oklahoma, Kevin Stitt, juga telah mendeklarasikan status darurat untuk delapan wilayah, termasuk Tulsa dan Okmulgee. Langkah ini diambil guna memastikan warga mendapatkan bantuan dan sumber daya yang dibutuhkan pasca-badai.

Peringatan Cuaca Ekstrem Berlanjut

Layanan Cuaca Nasional (NWS) memperingatkan cuaca buruk ini kemungkinan masih akan berlanjut hingga akhir pekan. Ancaman badai petir dan banjir bandang diprediksi akan meluas dari wilayah Great Plains hingga ke Texas.

Warga di lokasi terdampak menggambarkan situasi mencekam saat tornado mendekat. "Kami melihat ke luar jendela dan melihat tornado melintas tepat di jalan utama, di mana putri, orang tua, dan rumah saya berada. Saya sangat bersyukur Tuhan melindungi keluarga saya," ujar salah satu penduduk Three Rivers, Michigan.

Hingga saat ini, petugas darurat masih bekerja cepat membersihkan jalanan dan memulihkan jaringan listrik bagi ratusan warga yang terdampak. (BBC/Z-2)