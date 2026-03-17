Penumpang Bandara Soetta Tembus 169 Ribu di H-4, Puncak Arus Mudik Diprediksi Esok Hari

PERGERAKAN penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) terus naik menjelang Lebaran 2026. Pada H-4 Idul Fitri 1447 Hijriah, PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) mencatat sebanyak 169.843 orang melintas melalui bandara terbesar di Indonesia tersebut.
Assistant Deputy Communication & Legal Bandara Soetta, Yudistiawan, menjelaskan bahwa jumlah tersebut didominasi oleh pergerakan penumpang domestik.
"Dari total pergerakan tersebut, didominasi oleh pergerakan penumpang domestik dengan total 128.452 orang, sedangkan internasional sebanyak 41.391 orang," ungkap Yudistiawan di Tangerang, Selasa (17/3).
Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan hari sebelumnya, Senin (16/3), yang mencatat sekitar 167.602 penumpang. Namun, lonjakan signifikan diperkirakan baru akan terjadi pada puncak arus mudik yang diprediksi jatuh pada Rabu, 18 Maret 2026.
"Besok adalah puncaknya yang kami prediksi mencapai sekitar 187.202 penumpang dengan 1.193 penerbangan, baik domestik maupun internasional, keberangkatan atau kedatangan," tambahnya.
Guna mengantisipasi kepadatan di area terminal dan antrean panjang saat proses check-in serta pemeriksaan keamanan, pihak pengelola bandara mengeluarkan sejumlah imbauan penting bagi calon penumpang:
Pihak InJourney Airports terus menyiagakan personel dan fasilitas di seluruh terminal guna memastikan kenyamanan serta kelancaran perjalanan para pemudik di masa angkutan Lebaran 2026 ini.
