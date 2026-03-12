Headline
PEMERINTAH Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta resmi menyediakan layanan TransJabodetabek rute Blok M–Bandara Soekarno Hatta (SH2) pada Kamis (12/3).
Layanan baru ini disiapkan sebagai alternatif transportasi publik menuju bandara sekaligus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pihaknya menyiapkan 14 unit bus untuk melayani rute tersebut dengan waktu tunggu antarkendaraan (headway) sekitar 10 hingga 20 menit.
“Jumlah bus yang akan dioperasikan adalah 14 bus dari jam 05.00 sampai 22.00 WIB,” ujar Pramono di Jakarta Selatan, Kamis (12/3).
Dengan jumlah armada tersebut, Pemprov DKI memperkirakan layanan ini dapat melayani sekitar 1.900 hingga 2.000 penumpang per hari pada tahap awal operasional.
“Dengan jumlah armada 14 tadi, kemungkinan akan dilayani antara 1.900 sampai 2.000 penumpang, seperti ketika kita menargetkan TransJabodetabek Blok M–Bogor,” kata Pramono.
Blok M Jalur 6 - Bundaran Senayan 2 - FX Sudirman - Gelora Bung Karno 2 - DPR MPR 1 - DPR MPR 2 - Seberang Sowan Wisata Belanja - Jalan Cengkareng Golf Club 1 - Soewarna Foodhall 1 - Jalan Cengkareng Golf Club 3 - Terminal Kargo 1 - Terminal Kargo 2 - Perkantoran Soekarno-Hatta - Stasiun KA Bandara - Imigrasi SHIA - Bundaran Cargo - Sekolah Ibu Pertiwi - Swadaya Slipi - Perpustakaan Riset BPK - Seberanh DPR MPR 1 - Gelora Bung Karno 1 - Summitmas - Bundaran Senayan 1 - Blok M Jalur 6. (H-4)
