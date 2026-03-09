Aktivitas di Jalan Outer Ring Road Cengkareng Lumpuh Akibat Banjir

ilustrasi.(Antara)

BANJIR yang masih menggenangi Jalan Outer Ring Road Cengkareng membuat sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) serta lalu lintas di lokasi tersebut lumpuh hingga Senin (9/3) siang.

Banjir merendam area di sepanjang persimpangan Duri Kosambi hingga area putaran balik di bawah flyover Taman Semanan Indah. Imbasnya, pengendara hanya bisa melintas di dua lajur paling kanan. Kemacetan pun tak terhindarkan di sepanjang jalan tersebut.

Nampak di tepi genangan, para pemotor berhenti dan mewanti-wanti untuk menerobos banjir karena khawatir motornya mogok saat melintas. Sebagian lagi nekat menerobos, hingga beberapa di antaranya berakhir mogok karena air yang masuk ke dalam mesin.

Baca juga : Banjir Akibat Cuaca Ekstrem, Anggota DPRD Jakarta Sebut Pemprov DKI Kerap Terlambat Antisipasi

SPBU Pertamina di sisi jalan pun terlihat lumpuh dan tidak beroperasi akibat turut terendam banjir. Pagar SPBU yang berwarna hitam itu tertutup rapat lengkap dengan gembok dan rantai di bagian depannya. Selain itu, banjir pun turut merendam area putaran balik menuju ke arah Kembangan di bawah flyover Taman Semanan Indah.

Salah satu pedagang di sekitar lokasi, Rizal mengaku banjir telah merendam area lingkar luar Jakarta ini sejak Minggu (8/3). "Kemarin sampai setengah meter (50 cm), motor pada mogok semua yang lewat sini. Sekarang alhamdulillah mulai surut, udah bisa dilewatin," kata Rizal di lokasi, Senin.

Ia mengatakan, banjir di Jalan Lingkar Luar Jakarta ini terjadi akibat luapan kali dan penampungan air yang berada di kolong jalan tol. Adapun hujan dengan intensitas tinggi membuat debit air di area penampungan air tersebut tak lagi tertahan hingga meluap ke jalan. Akibatnya, kemacetan parah pun tak terhindarkan dan menghambat aktivitas usaha di sekitar lokasi banjir, termasuk warung makan milik Rizal.

"Sepi dari kemarin jadinya, pada susah mau beli kan karena banjir," ucap Rizal.

Rizal berharap pemerintah segera membenahi sistem saluran air untuk menanggulangi banjir yang mulai sering merendam wilayah Jakarta Barat beberapa hari terakhir ini. (Ant/P-3)