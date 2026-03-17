Mudik Aman, Layanan Siaga 24 Jam Siap Kawal Perjalanan dan Amankan Aset Anda

Pemudik beristirahat di dekat mobilnya di Rest Area KM 166 A Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), Majalengka, Jawa Barat, Minggu (15/3/2026(ANTARA FOTO/Dedi Suwidiantoro)

MOMENTUM mudik Lebaran selalu menjadi ajang yang dinantikan masyarakat untuk kembali ke kampung halaman. Namun, di balik kebahagiaan tersebut, terdapat berbagai potensi risiko kerugian pada aset yang ditinggalkan maupun selama perjalanan.

Menjawab kebutuhan tersebut, PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance) menghadirkan Layanan Siaga Mudik Lebaran 2026. Layanan ini dirancang untuk memberikan rasa aman terhadap risiko pencurian, kebakaran, hingga bencana alam pada aset seperti rumah, ruko, serta kendaraan yang ditinggalkan pemudik.

Dalam rangka mendukung kelancaran perjalanan mudik, BRI Insurance menyiapkan berbagai layanan, mulai dari "BRINS Stop Point" sebagai posko siaga di empat kota yakni Yogyakarta, Semarang, Pekalongan dan Surabaya, layanan 108 Bengkel Siaga yang tersebar di seluruh Indonesia, layanan towing 24 jam (S&K berlaku), serta Layanan Customer Care 24/7 melalui Whatsapp Live Chat Melisha di 08118014081, Call Center 14081 atau Layanan Call Center Bebas Pulsa pada Aplikasi BRINSmobile dengan mendownload via AppStore dan PlayStore.

Baca juga : Ini Sederet Penyebab Macet hingga 36 Kilometer di Pelabuhan Gilimanuk

Layanan ini dihadirkan khusus bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik menggunakan kendaraan pribadi maupun yang meninggalkan asetnya selama libur Lebaran, sehingga dapat merasa lebih tenang dan terlindungi.

Kehadiran program ini juga menjadi bagian dari komitmen BRI Insurance dalam memberikan pelayanan yang lebih dekat, nyata, dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sesuai kebutuhan, khususnya pada momentum mudik dan libur Lebaran.

Tidak hanya layanan siaga, BRI Insurance juga menghadirkan promo spesial produk asuransi edisi Mudik Lebaran dengan periode mulai dari tanggal 9 hingga 27 Maret 2026. Untuk Asuransi Rumah BRINS ASRI dan Asuransi Apartemen, masyarakat dapat menikmati diskon 15% serta cashback hingga Rp200 ribu khusus pembelian melalui aplikasi BRImo. Sementara itu, Asuransi Kendaraan BRINS OTO menawarkan diskon 25% disertai cashback dan voucher Pertamina mulai dari Rp150 ribu hingga Rp600 ribu. Adapun Asuransi Kecelakaan Diri BRINS DIRI juga tersedia dengan diskon 25% dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Kemudahan akses perlindungan asuransi ini dapat dilakukan secara online melalui aplikasi BRINSmobile dan BRImo. Melalui program ini, BRI Insurance berkomitmen hadir lebih dekat dengan masyarakat untuk memastikan libur Lebaran berjalan dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.

