Perkuat Literasi Keuangan di Sektor Pendidikan Lewat Edukasi Asuransi

Edukasi keuangan asuransi di lingkungan mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya(Istimewa)

SURABAYA menjadi salah satu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, namun sektor industri asuransi menilai masih adanya tantangan terkait tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Guna merespons hal tersebut, BRI Insurance melaksanakan program edukasi dalam rangkaian Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) di Universitas Ciputra, 5 Maret 2026.

Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi mengenai pengelolaan keuangan dan akses layanan asuransi bagi kalangan mahasiswa serta masyarakat sekitar. Tercatat sekitar 500 peserta yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan pengurus kampus menghadiri acara tersebut.

Deputy Division Head of Development & Operational Business Division BRI Insurance, Ari Pratama, menyampaikan bahwa perusahaan berupaya meningkatkan pemahaman asuransi di berbagai lapisan, termasuk mahasiswa, masyarakat di wilayah 3T, santri, hingga komunitas.

"Dengan adanya literasi dan inklusi keuangan asuransi ini, Saya berharap untuk para mahasiswa beserta semua lapisan masyarakat sekitar dapat memahami dan memiliki serta merasakan manfaat dari perlindungan yang aman dan sesuai dimasa mendatang". Ujar Ari

Saat dikonfirmasi Budi Legowo selaku Direktur Utama BRI Insurance mengatakan bahwa BRI Insurance akan terus menunjukan komitmen dalam mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan khususnya dalam berasuransi. Hal ini juga menjadi program BRI Insurance dalam rangka mendukung program OJK dalam peningkatan literasi sekaligus inklusi keuangan di Indonesia.

Budi juga menjelaskan, BRI Insurance memiliki produk asuransi kerugian yang dapat dipilih sesuai kebutuhan. "Semua aset bisa kita cover, bahkah sekarang BRI Insurance juga dapat melindungi atau mengcover aset-aset yang ada ditempat usaha Bapak dan Ibu sekalian”. Selain itu, BRI Insurance juga memberikan kemudahan layanan asuransi kerugian mulai dari memiliki hingga lapor klaim asuransi secara mudah karena akan ditangani oleh tim yang berpengalaman.

Melalui program ini, BRI Insurance menyatakan komitmennya untuk memperkuat ketahanan industri asuransi nasional. Langkah tersebut dilakukan sejalan dengan visi perusahaan dalam mendukung agenda literasi keuangan yang dicanangkan pemerintah.

(P-4)