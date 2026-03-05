Gelar Edukasi Keuangan di Universitas Mandiri, Bank Woori Saudara Tekankan Pentingnya Menabung

Headline
Meningkatnya penggunaan layanan keuangan digital di kalangan generasi muda mendorong pentingnya penguatan literasi keuangan. Menyikapi hal tersebut, Bank Woori Saudara melalui Kantor Cabang Subang menggelar kegiatan edukasi keuangan bagi mahasiswa Universitas Mandiri Subang pada Februari 2026.
Kegiatan yang berlangsung di aula universitas tersebut diikuti oleh 95 peserta yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan staf kampus. Dalam kegiatan ini, Bank Woori Saudara memberikan pemahaman mengenai pentingnya membangun kebiasaan menabung sejak dini sebagai dasar perencanaan keuangan yang sehat di masa depan.
Melalui sesi edukasi tersebut, tim Bank Woori Saudara Kantor Cabang Subang menjelaskan berbagai cara bijak dalam mengelola keuangan serta pentingnya disiplin finansial bagi generasi muda. Para mahasiswa juga diajak memanfaatkan produk perbankan secara tepat guna guna mendukung rencana keuangan jangka panjang.
Selain membahas pengelolaan keuangan, kegiatan ini juga menyoroti meningkatnya risiko kejahatan digital di sektor keuangan. Dalam pemaparannya, narasumber Yuga Karya Sasmita menjelaskan berbagai modus penipuan digital yang kerap terjadi, seperti scam, phishing, dan social engineering yang sering menyasar pengguna layanan perbankan digital.
Data dari Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa sejak pembentukan Indonesia Anti-Scam Centre pada November 2024 hingga Januari 2026, tercatat sebanyak 432.637 pengaduan penipuan dari konsumen dan masyarakat dengan total kerugian mencapai Rp9,1 triliun.
Dari jumlah tersebut, dana masyarakat yang berhasil diblokir melalui koordinasi pusat penanganan tersebut mencapai sekitar Rp436,88 miliar.
Melalui kegiatan edukasi ini, Bank Woori Saudara berharap generasi muda semakin memahami pentingnya menabung sekaligus mampu mengenali berbagai potensi risiko kejahatan keuangan digital.
Program ini juga menjadi bagian dari kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang secara rutin dilakukan oleh Bank Woori Saudara dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat serta memperluas pemahaman publik terhadap layanan keuangan yang aman dan bertanggung jawab. (E-3)
