Bank Jakarta Jadi Sponsor Resmi Pelita Jaya di IBL 2026, Perkuat Olahraga dan Literasi Keuangan

Mohamad Farhan Zhuhri
12/2/2026 17:47
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Pemuda dan Olahraga, Dicky Budi Ramadhan (kanan).(MI/M Farhan Zhuhri)

BANK Jakarta resmi menjadi sponsor Pelita Jaya Jakarta untuk musim Indonesian Basketball League (IBL) 2026. Dukungan ini ditegaskan sebagai komitmen memperkuat olahraga sekaligus memperluas literasi keuangan di ekosistem basket.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Pemuda dan Olahraga, Dicky Budi Ramadhan, menyebut kolaborasi ini bentuk nyata dukungan Pemprov DKI.

“Bank Jakarta harus hadir dalam pembangunan kota, termasuk olahraga. Gubernur memberi perhatian besar karena olahraga menyatukan warga dan memperkuat identitas Jakarta,” ujar Dicky melalui keterangannya, Kamis (12/2).

Direktur Kepatuhan Bank Jakarta, Ateng Rivai, menyatakan dukungan kepada Pelita Jaya merupakan kelanjutan komitmen perseroan setelah sebelumnya bersinergi dengan Persija Jakarta.

“Dukungan ini mempertegas peran kami sebagai mitra strategis dalam pengembangan olahraga, pembinaan generasi muda, sekaligus peningkatan literasi dan inklusi keuangan di komunitas basket,” kata Ateng.

President Pelita Jaya, Andiko Ardi Purnomo, menyambut baik kerja sama tersebut. Menurutnya, perhatian besar Pemprov DKI terhadap olahraga menjadi momentum tepat untuk memperkuat prestasi tim.

“Kami optimistis kolaborasi ini memperkuat performa Pelita Jaya sekaligus memberi kontribusi positif bagi masyarakat,” ujarnya.

Sponsorship meliputi eksposur merek di atribut resmi tim, aktivasi saat laga kandang, kolaborasi digital, hingga program komunitas. Kerja sama juga mencakup dukungan layanan perbankan bagi operasional klub dan pembinaan atlet muda.

Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta, Arie Rinaldi, menambahkan IBL 2026 menjadi momentum memperkenalkan inovasi layanan kepada generasi muda yang aktif dan digital.

"Sinergi ini diharapkan memperkuat ekosistem basket nasional sekaligus menegaskan peran Jakarta sebagai kota kompetitif," pungkasnya. (Far/P-3)



Editor : Cahya Mulyana
