Bank Jakarta Jadi Sponsor Resmi Pelita Jaya di IBL 2026, Perkuat Olahraga dan Literasi Keuangan

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
BANK Jakarta resmi menjadi sponsor Pelita Jaya Jakarta untuk musim Indonesian Basketball League (IBL) 2026. Dukungan ini ditegaskan sebagai komitmen memperkuat olahraga sekaligus memperluas literasi keuangan di ekosistem basket.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Pemuda dan Olahraga, Dicky Budi Ramadhan, menyebut kolaborasi ini bentuk nyata dukungan Pemprov DKI.
“Bank Jakarta harus hadir dalam pembangunan kota, termasuk olahraga. Gubernur memberi perhatian besar karena olahraga menyatukan warga dan memperkuat identitas Jakarta,” ujar Dicky melalui keterangannya, Kamis (12/2).
Direktur Kepatuhan Bank Jakarta, Ateng Rivai, menyatakan dukungan kepada Pelita Jaya merupakan kelanjutan komitmen perseroan setelah sebelumnya bersinergi dengan Persija Jakarta.
“Dukungan ini mempertegas peran kami sebagai mitra strategis dalam pengembangan olahraga, pembinaan generasi muda, sekaligus peningkatan literasi dan inklusi keuangan di komunitas basket,” kata Ateng.
President Pelita Jaya, Andiko Ardi Purnomo, menyambut baik kerja sama tersebut. Menurutnya, perhatian besar Pemprov DKI terhadap olahraga menjadi momentum tepat untuk memperkuat prestasi tim.
“Kami optimistis kolaborasi ini memperkuat performa Pelita Jaya sekaligus memberi kontribusi positif bagi masyarakat,” ujarnya.
Sponsorship meliputi eksposur merek di atribut resmi tim, aktivasi saat laga kandang, kolaborasi digital, hingga program komunitas. Kerja sama juga mencakup dukungan layanan perbankan bagi operasional klub dan pembinaan atlet muda.
Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta, Arie Rinaldi, menambahkan IBL 2026 menjadi momentum memperkenalkan inovasi layanan kepada generasi muda yang aktif dan digital.
"Sinergi ini diharapkan memperkuat ekosistem basket nasional sekaligus menegaskan peran Jakarta sebagai kota kompetitif," pungkasnya. (Far/P-3)
Dukungan Bank Jakarta kepada Pelita Jaya Jakarta merupakan kelanjutan dan perluasan komitmen perseroan dalam mendukung olahraga sebagai bagian dari ekosistem kota.
PELITA Jaya Jakarta merombak skuad secara signifikan untuk menghadapi IBL 2026 dengan target kembali ke puncak kompetisi setelah finis sebagai runner up musim lalu.
Dewa United Banten menang dengan keunggulan 2-1 dari seri pertandingan best of three usai mengalahkan Pelita Jaya di gim 3 dengan skor 74-73, Minggu (20/7).
TURNAMEN Indonesia Basketball League (IBL) akan kembali digelar pada 11 Januari 2025 dengan diikuti oleh sebanyak 14 tim.
Penantian sejak 2018 saat bergabung dengan Pelita Jaya, membuat Andakara Prastawa Dhyaksa sangat berbahagia, setelah tiga kali berturut-turut menjadi runner up IBL.
Bogor Hornbills sukses mencuri kemenangan dalam laga tandang Indonesian Basketball League (IBL) 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Kesatria Bengawan Solo dengan skor 91-81.
Kesatria Bengawan Solo (KBS) rombak skuad demi juara IBL 2026. Anthony Garbelotto jadi pelatih, Kentrell Barkley kembali! Cek daftar pemain lengkapnya.
PELITA Jaya Jakarta merombak skuad secara signifikan untuk menghadapi IBL 2026 dengan target kembali ke puncak kompetisi setelah finis sebagai runner up musim lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved